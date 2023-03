Ana Clara Romero: "Los vecinos exigen que se terminen las obras y los privilegios para unos pocos"

“Los vecinos necesitan que se los escuche y se los mire a la cara, en estos encuentros con mate de por medio, los vecinos me cuentan lo que viven día a día en la ciudad como falta de obras, inflación y las necesidades de cada barrio”, expresó Ana Clara Romero, quién está trabajando junto a su equipo en fortalecer una tarifa social municipal para darle una respuesta a los vecinos y contener la situación económica de muchas familias.

"Muy sencilla Ana, de remera, así nomás”; "Ana es muy amorosa... saluda a todos y escucha", fueron algunos de los comentarios de los vecinos que recibieron con gratitud a la diputada para exponer las necesidades barriales y de cada familia, acompañados del equipo de mate y las reposeras, para dar paso a una charla amena con la funcionaria.

Por su parte, Ana Clara Romero, describió que en los encuentros una gran cantidad de vecinos transmitieron su preocupación sobre las obras pendientes para evitar las inundaciones. “Ellos ven que no hay avances, nosotros vemos que tampoco se ejecutan las licitaciones y después cuando llega la lluvia, la respuesta del municipio no es oportuna e integral”, remarcó la diputada.

En ese sentido, la diputada recordó la pre adjudicación de un terreno fiscal, con servicios en el corazón del barrio Pueyrredón que según se conoció fue entregado al hijo de una diputada provincial del Frente de Todos. “Esto es una muestra de los privilegios de los que gozan los funcionarios y aliados del gobierno municipal, mientras que los vecinos aspiran a que dicho espacio tuviera un fin social y trabajan todos los días para obtener su techo y tratar de progresar en un contexto muy difícil”, arremetió. Asimismo, señaló que en la otra cara de la misma moneda, están las usurpaciones a la orden del día que en muchos casos se dan a “instancias de negocios inmobiliarios de la gestión municipal de turno”, sostuvo.

PREOCUPACIÓN POR LOS AUMENTOS DE TARIFAS DE AGUA Y ENERGÍA

En los encuentros con los vecinos aparece de forma constante la preocupación sobre los aumentos de la tarifa en la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL), por eso durante la charla, Ana Clara Romero junto a su equipo contaron sobre el sistema de transparencia de la obra pública que presentó en el Concejo Deliberante pero jamás se trató, pero será parte de la plataforma de gobierno. “Con este sistema lograremos agilizar, aumentar el número de obras a ejecutar y auditarlas al mismo tiempo”, indicó la precandidata a intendenta de la ciudad.

En cuanto a la prestación de servicios públicos, específicamente respecto de los ítems 413 y 473 el poder Ejecutivo, Ana Clara Romero remarcó: “Desde 2021 que denunciamos esta situación y como poder concedente, la Municipalidad tiene la facultad de ordenar sancionando al prestatario incumplidor, pero sobre todo debería excluir de la facturas dichos ítems, en tanto no se corresponden con el precio de la energía, ni la prestación del servicio concesionado” indicó Romero, una de las pocas precandidatas que se expide frente a este tema, que es uno de los reclamos permanentes de los vecinos en la ciudad petrolera.

En relación a los intereses que cobra la SCPL por el atraso en los pagos, Romero se refirió a los mismos como absolutamente leoninos y definió que “Tanto el Ente de Control de Servicios Públicos (ENCOSEP), como el Gobierno Municipal deberían accionar como órgano de controlador y poder concedente respectivamente, para aplicar las sanciones del caso en tanto constituyen un abuso que imponen por tener el monopolio” explicó a los vecinos en cada encuentro. En ese marco, Ana Clara manifestó que el municipio mira sistemáticamente para otro lado al respecto. “Pero es el que manda los aumentos, no exige la información o si la tiene no la hace pública y el que no utiliza ni una sola de las herramientas que tiene para poner límites y defender a los comodorenses”, definió Romero.

Asimismo, añadió respecto de la conformación de la SCPL: “Más allá de las acciones individuales y colectivas que se puedan intentar, estoy trabajando en un proyecto para modificar la ley de Sociedades Cooperativas, democratizando su gobierno y administración” reveló. Actualmente los sistemas de elección son indirectos y esto, según la diputada, favorece la rosca y el contubernio “Hay que desarmarlo, hoy con una cooperativa con más de 60.000 vecinos, hay que garantizar mecanismos de participación directa y poner a todos los socios en realmente en igualdad de condiciones para que sean parte de las decisiones”, sentenció.

“Básicamente con transparencia, trazabilidad y decisión política las transformaciones suceden. Es el gobierno municipal el que tiene las herramientas para dar respuestas y no las implementa: obras, servicios públicos e igualdad real sin privilegios, los vecinos tienen clara la agenda. Nosotros buscamos con vocación de servicio escucharlos, interpretarlos, proponerles soluciones y alternativas”, cerró.

Durante la última semana en reuniones junto a su equipo económico Ana Clara está trabajando en fortalecer una tarifa social municipal para contener la situación económica de muchas familias comodorenses que la están pasando mal desde lo económico.