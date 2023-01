Ana Clara Romero: “La Ruta 40 en Chubut es intransitable"

“Entra una persona acostada en los cráteres de la ruta 40 entre Tamariscos y Facundo. Esto es producto de la desidia y del abandono que sufren todos los chubutenses, después hablan de reactivación productiva, de turismo ¿Quién puede circular por estas rutas que son un peligro?”, expresó la diputada Romero.

A lo largo del fin de semana, la diputada nacional Ana Clara Romero recorrió la cordillera chubutense, acompañó a los productores rurales en la 97° Exposición Ovina de la Sociedad Rural Esquel, también estuvo en la Fiesta Nacional de la Esquila en Río Mayo y visitó a productores en Trevelin.

Por último junto a Ignacio Torres, Matías Tacetta, Edith Terenzi y referentes del Pro de Chubut recorrieron la zona de los viñedos de El Hoyo, ubicados en la ladera del Cerro Currumahuida que fue afectada por un incendio el pasado 15 de enero y quemó más de 230 hectáreas de la localidad.

"Llaman a sesiones extraordinarias para discutir condiciones de impunidad de su jefa, mientras los argentinos sufren", destacó Romero

“Los productores de Chubut son un eje central en nuestra Provincia, insisten cada año en mejorar la calidad de sus productos, ya sea carne, lana o productos manufacturados como dulces y demás. Por eso, participar de estos encuentros no sólo nos permite comprender el proceso productivo, sino conocer las herramientas que hoy estan necesitando y las realidades que hoy atraviesan”, expresó la diputada nacional Ana Clara Romero.

Los productores de la zona recorren grandes distancias para desarrollar sus actividades, pero lo hacen con temor por el estado de las rutas y caminos. “La ayuda al sector no solo se hace con préstamos o leyes provinciales, también necesitan solucionar los problemas de conectividad. La ruta 40 tiene cincuenta kilómetros -entre la entrada a Facundo y Tamariscos aproximadamente- de pozos de más de 3 metros de ancho, no estan señalizados, ni hay nadie trabajando en su reparación. Pero el gobierno nacional no da respuestas, ni el gobierno provincial hace los reclamos que tiene que hacer” dijo Romero.

Las 62 organizaciones peronistas de Chubut apoyarán las candidaturas de Ricardo y Gustavo Sastre

“Lo advertimos cuando se discutió el presupuesto Nacional, este arreglo tiene un costo de 270.000.000, y para el 2023, una partida de 14.000.000, un 5% de los recursos que se requieren para arreglarla. La pusieron simbólicamente en el presupuesto y ahora los chubutenses sufrimos que seamos los últimos orejones del tarro para este gobierno nacional y todos sus aliados politicos”.

Durante el verano muchas personas, no sólo de Chubut recorren la ruta, con el fin de vacacionar, pero se ponen en peligro por el estado calamitoso de una de las rutas emblema de Argentina. En un año como este, no sólo los turistas transitan, sino también dirigentes oficialistas que están en campaña.

“Hay muchos dirigentes provinciales y locales alineados con el gobierno nacional que recorren la provincia y lo hacen por estas rutas, pero no dicen nada del peligro que representa esta situación, ni de lo desmoralizante que es para los impulsores del turismo, invitar a recorrer nuestra provincia, sin que estén garantizadas las condiciones mínimas de seguridad por parte del Estado”, reveló la diputada nacional y agregó “presentamos hoy un proyecto para que se le de prioridad y respuesta a esta obra, como así mismo reclamos a Vialidad Nacional y al gobierno Provincial para que den respuestas concretas y urgentes a esta situación antes que tengamos que lamentar una tragedia.”