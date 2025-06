Ana Clara Romero: “La condena a Cristina Kirchner demuestra que nadie está por encima de la ley”

En una entrevista con el programa “Buen Día Comodoro” de SETA TV, la diputada nacional por Chubut e integrante del PRO, Ana Clara Romero, analizó la ratificación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner.

Romero abordó no solo el impacto judicial y político de la sentencia, sino también el estado actual de la política argentina, la fragmentación de los partidos, la relación con el gobierno de Javier Milei y el futuro de las alianzas electorales. Sus declaraciones, corregidas para mayor claridad, ofrecen una mirada lúcida y autocrítica sobre el presente y el porvenir del país.

“HISTÓRICO PERO LAMENTABLE PARA LOS ARGENTINOS”

En sus declaraciones, Romero consideró que el fallo es un acto de justicia que demuestra la igualdad de todos ante la ley, aunque lamentó la lentitud del proceso judicial. “Fue histórico, lamentablemente histórico, porque la verdad es que tener una ex vicepresidenta, dos veces presidenta, senadora y demás, con todos los roles que ha cumplido, condenada por delitos de corrupción y defraudación a la administración pública, realmente no es una buena noticia para los argentinos”, afirmó la diputada.

Romero destacó que la sentencia confirma que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, aunque en algunos casos el proceso sea más largo y complejo. “Evidentemente, somos todos iguales ante la ley. En algunos casos cuesta más, como este: 17 años desde que se hicieron las denuncias hasta que se logró tener un fallo firme, pero nadie puede decir que no tuvo chances, recursos ni tiempo para defenderse”, remarcó.

Además, rechazó la idea de proscripción política y cuestionó a quienes sostienen ese argumento: “Algunos hablan de proscripción y demás. La verdad es que no entiendo a quienes plantean eso. ¿Qué quieren? Que la clase política tenga el privilegio de no ser juzgada, no importa la conducta que despliegue?”.

La legisladora fue enfática al sostener que todos los funcionarios, sin distinción de poder, deben rendir cuentas ante la Justicia. “Cuando cualquiera, y cuando digo cualquiera me refiero a referentes del poder legislativo, judicial o ejecutivo, despliega conductas delictivas, tiene que ser denunciado e investigado. No hay privilegios en eso”, subrayó.

En esa línea, consideró que tampoco deberían existir fueros de arresto, como se sancionó en la Legislatura. “A pesar de ser histórico, a pesar de ser en alguna medida preocupante esta situación de haber tenido alguien en el poder con este tipo de conductas y con una vara ética tan baja, creo que se hizo justicia y es lo que corresponde”, sentenció.

Romero advirtió sobre el peligro de naturalizar la corrupción y sostuvo que la política no puede ser un refugio para la impunidad. “No se puede naturalizar la corrupción y no puede ser la política un lugar donde asegurarse no solo defraudar y enriquecerse en base al patrimonio de los argentinos, sino además la impunidad de no ser juzgados. Realmente es tremendo”, expresó.

También se refirió a quienes ponen en duda la legitimidad del fallo y de los jueces: “Me parece tremendo que los que buscan cancelar la democracia sean quienes no son capaces de respetar un pronunciamiento de un poder del Estado constituido democrática, constitucional y republicanamente. Son 17 años de investigación. Cristina fue juzgada mayoritariamente, en un 80 o 90%, por jueces designados por mayorías parlamentarias de su propio espacio político”.

ROMERO RECORDÓ EL CASO VIALIDAD Y EL ROL DE LÁZARO BÁEZ

Al referirse a las pruebas de la causa, Romero explicó: “Hay una serie de pruebas que se fueron ventilando. El decreto que liberó en su momento la disposición de los fondos del fideicomiso, ampliando a Vialidad Nacional para que pudiera disponer de los fondos para estas más de 51 obras que se hicieron en Santa Cruz, en muchos casos inconclusas, por montos que superaban los 500 millones de dólares, fue un decreto firmado por Cristina Fernández de Kirchner, absolutamente irregular respecto de lo que era la gestión de este tipo de herramienta”.

“Lázaro Báez era un empleado bancario en 2002 y en 2003 pasó a tener una constructora que manejaba el 90% de la obra pública vial de Santa Cruz. Me parece que no hay que utilizar el lugar de poder ni para robar ni para después evadir las consecuencias de la conducta delictiva”, señaló.

La diputada sostuvo que la ex presidenta tuvo todas las garantías del debido proceso: “Ha tenido los mejores abogados que el dinero puede pagar, ha tenido 17 años para defenderse, ha estado en el poder y fuera del poder durante esos 17 años. Me parece que no hay excusas”.

Por otro lado, diferenció la condena judicial de las consecuencias políticas y remarcó que “una cosa es la condena en función de una conducta desplegada en defraudación de los argentinos y otra cosa es la consecuencia política que esto genere, que probablemente sea finalmente una renovación o una oxigenación obligada por las circunstancias de un espacio”.

ANA CLARA ROMERO Y LA POSIBILIDAD DE SU CANDIDATURA

Consultada sobre una posible reelección como diputada nacional, Romero fue clara: "No tengo ninguna decisión por ahora, no voy a ser candidata a nada. Mi objetivo hoy es terminar de la mejor manera mi mandato al 10 de diciembre".

"Tengo mucha agenda y muchas cuestiones que hemos trabajado y que hemos logrado, y tengo dos por lo menos que me gustaría poder concretar. Después, la cuestión electoral se irá definiendo un poquito más adelante”, agregó.

Respecto a la situación de su espacio político, Romero analizó que "el frente provincial me parece que está sólido y que sigue, de a poco, armando alianzas y cuestiones institucionales para consolidar ese frente. A nivel nacional, lo de CABA fue un golpe, pero también es cierto que se dio en un escenario de fragmentación que afecta a todos los espacios políticos”.

Por otro lado, reconoció que la política enfrenta un desafío para reconectar con la sociedad: “Probablemente haya una renovación frente a esta interpelación de la sociedad, que viene por esta forma disruptiva, en algunos casos violenta, de los libertarios, pero también por un hartazgo de la sociedad que se refleja en los bajos porcentajes de participación. Hay algo en lo que la política no está pudiendo conectar con la comunidad”.

Romero consideró que la condena a Cristina Kirchner puede marcar un cambio de etapa: “El fallo de condena de Cristina, en realidad de ratificación de condena, te diría que es el fin de un aire y hasta tal vez, no sé si el fin de una grieta, pero sí pone la discusión política en otro escenario y me parece que también es sano eso. La justicia ya decidió, dejemos de pelearnos si eran corruptos o no. Eran corruptos, que respondan. Nosotros sigamos pensando cómo podemos generar políticas públicas y consensos para sacar el país adelante”.

¿HABRÁ UNA ALIANZA CON MILEI Y LA LIBERTAD AVANZA?

Sobre el presidente Javier Milei, Romero reconoció su capacidad para instalar debates, pero criticó sus formas y su mirada centralista: “Tiene una parte positiva, que es que ha generado un escenario para rediscutir algunas cuestiones, y eso se lo reconozco. Yo no estoy de acuerdo ni con sus formas ni con muchas de las políticas que impulsa", remarcó.

"Creo en el equilibrio fiscal y en el ordenamiento de las cuentas, pero no creo que sea a cualquier costo ni únicamente en base a acomodar la macroeconomía. La micro hay que mirarla, es importante y necesita bisturí”, remarcó.

Además, cuestionó la falta de federalismo en la gestión de Milei e indicó que "tiene una mirada absolutamente unitaria de la realidad argentina y, en eso, quedan muy relegadas todas las necesidades de herramientas y alternativas productivas que necesitan las provincias del interior, especialmente Chubut".

Finalmente, Romero fue contundente respecto a una posible alianza con el oficialismo: “No creo que estén dadas las condiciones para avanzar en una alianza. En lo personal, creo que si no hay posibilidad de diálogo, mucho menos hay posibilidad de alianza. No concibo la posibilidad de una alianza o un frente electoral si no tenés diálogo. No me parece coherente ni sustentable. Y, en lo personal, no participo para eso. Así que lo veo lejos y entiendo que es un poco la mirada de los referentes de mi espacio”