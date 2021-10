Romero agradeció a los fiscales que participaron en la Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y se refirió al nuevo desafío de cara a las elecciones generales del 14 de noviembre en las que buscarán ampliar las diferencias obtenidas en una elección histórica.

Tenemos dos modelos de país realmente distintos en la cabeza -sostuvo- nosotros buscamos que abrieran las escuelas, queremos trabajar para lograr que el millón y medio de niños, niñas y adolescentes que dejaron afuera del sistema educativo vuelvan a las clases, porque volver a las clases significa volver a tener oportunidades, oportunidades verdaderas, no las oportunidades efímeras que vende el clientelismo y que después lo único que consiguen es profundizar más la pobreza. Mientras que este gobierno prefiere regalar viajes de egreso”.

En el Día de la Patagonia la candidata se refirió a la necesidad de volver a ser el país que forjaron con esfuerzo nuestros abuelos y destacó el acompañamiento de los comodorenses en las PASO.

En sus palabras a los presentes Romero dijo que “más de 7 de cada 10 chubutenses y comodorenses les dijeron ‘no’ al actual gobierno. Demostramos que otra provincia es posible, debemos marcar nuevamente el camino de nuestros abuelos que es el camino del esfuerzo, del mérito, del trabajo. Para generar trabajo genuino, necesitamos que se invierta y se apueste a nuestro país, y para eso se necesita construir confianza, por eso las reglas tienen que ser claras y, las tenemos que respetar todos. Y eso se demuestra en actos, los argentinos no podemos seguir en manos de estos dirigentes que lo único que hacen es privilegiarse: ellos que se vacunaron primero, se robaron las vacunas, hicieron la fiesta clandestina en Olivos, mientras nos dejaron encerrados, sin trabajo y sin escuelas. Y encima nos señalan con el dedo.”

La candidata a diputada nacional también le dedicó un párrafo al intendente Juan Pablo Luque, quien hace unos días había culpado al expresidente Mauricio Macri de las inundaciones que sufrió la ciudad en 2017.

Romero sostuvo en su discurso que “es una vil mentira que nos dejó en el barro, es no reconocer las obras que bajaron desde Nación, es no reconocer los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que se dieron a esta ciudad en el peor momento, es no reconocer la urbanización de las Américas, las viviendas en Restinga Alí, las personas que fueron beneficiadas con materiales; es seguir buscando la grieta y la confrontación, y así no es como vamos a salir adelante”.

Además Romero señaló que Luque y Linares siguen sin responsabilizarse de que aun teniendo cargos y siendo oficialismo en 2010, 2011 y 2014, cuando Comodoro sufrió otras tormentas, no realizaron las obras necesarias para evitar las inundaciones de 2017. La candidata a diputada nacional argumentó que “siempre prefieren echar culpas antes de asumir que, por ejemplo, por oportunismo político en el peor momento de la ciudad, no pusieron los 2000 millones de pesos que amarrocan en un plazo fijo en soluciones para los comodorenses, ni dijeron nada mientras se robaban desde provincia la ayuda para ciudad. Es ofensivo y oportunista utilizar la peor tragedia de la ciudad y el padecimiento de tantos para hacer campaña, lamentable que caiga tan bajo”.

“Tenemos el desafío de sostener este resultado, pero no por triunfalismo, sino porque es la oportunidad de tener otro horizonte para nuestra provincia y país. Sé que junto a Nacho (Torres), Edit (Terenzi), Gustavo (Menna) y cada uno de ustedes vamos a poder decirle basta a esta realidad que nos oprime y porque Juntos por el Cambio es la única alternativa real y posible para transformar nuestra provincia”, finalizó ante los presentes.