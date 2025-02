Previo al inicio de la sesión en el Congreso, la diputada nacional Ana Clara Romero (PRO Chubut) anticipó que el quórum obtenido para sesionar es un indicio positivo para la aprobación hoy del proyecto de ley ‘Ficha limpia’, que impide ser candidatas a personas con sentencia judicial confirmada en segunda instancia.

Aunque admitió que el proyecto, de aprobarse luego en el Senado, dejaría fuera a Cristina Kirchner, aseguró que la ley “no tiene nombre y apellido”, porque está en debate desde 2011.

“Es el único tema para tratar en esta sesión y se estima que va a durar unas 10 horas -reseñó-. Es importante para nuestro boque dar el quórum y apoyando el proyecto como estuvimos siempre, es la tercera vez que se va a tratar de aprobar el dictamen y confío en que esta vez vamos a tener la media sanción”, anticipó la legisladora chubutense, en diálogo con ADNSUR.

En ese marco, explicó que el proyecto tendrá leves modificaciones, con la creación de un registro en la Cámara Electoral con los nombres de personas que tengan sentencia confirmada en segunda instancia, por haber cometido delitos contra la administración pública.

Además, se hizo una aclaración que la norma no tendrá aplicación para personas con sentencia confirmada habiendo arrancado el año electoral, es decir el 2025, para evitar que este año haya decisiones judiciales que puedan ser interpretadas como orientadas a vedar algún candidato en especial.

EL ALCANCE SOBRE CFK

Romero aclaró que si este proyecto se convierte en ley (en caso de que aprueben hoy los diputados, faltará todavía el tratamiento por parte de los senadores) Cristina Fernández de Kirchner no podría ser candidata a legisladora nacional en las elecciones de octubre de este año.

“Cristina tuvo el doble conforme (confirmación de la sentencia de primera instancia en un tribunal superior) en el año 2024 y el calendario electoral todavía no había arrancado, así que si este proyecto se convierte en ley, no podría ser candidata”, manifestó.

La diputada aclaró que “nosotros siempre aclaramos que este proyecto no se hizo con nombre y apellido, no es para nadie en especial, porque se viene trabajando desde 2011. Incluso se suman estas modificaciones, con las que personalmente no estoy de acuerdo, pero vamos a aceptarlas para que se pueda aprobar. Creo que la media sanción de Diputados va a estar hoy, después veremos la pelea en el Senado y que el gobierno haga los deberes para lograr los votos también allí”.