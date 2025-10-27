Amplio triunfo de La Libertad Avanza: obtiene más del 40% de los votos en todo el país

La Libertad Avanza —el partido que lidera el presidente Javier Milei— se impone este domingo por la noche en las elecciones legislativas para diputados con el 40,84% de los votos, seguido por el 24,50% de Fuerza Patria y el 5,12% de Provincias Unidas, escrutadas el 90% de las mesas.

Así lo anunció el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, desde el centro de cómputos en el Correo Argentino.

Según destacó Infobae, la mayor sorpresa se registró en la provincia de Buenos Aires, donde la lista encabezada por Diego Santilli supera a la del peronismo, que hace apenas un mes y medio había ganado las elecciones locales por 14 puntos de diferencia.

Para entender la amplia victoria del oficialismo, hay que desgranar el resultado provincia por provincia. En rigor, las legislativas son 24 elecciones en una.

La Libertad Avanza gana las elecciones para la Cámara de Diputados en Buenos Aires, CABA, Chubut, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Si se compara el resultado con las expectativas de los últimos meses, durante los cuales el Gobierno atravesó escándalos de corrupción y sufrió incertidumbre financiera provocada por el resultado en PBA, el escrutinio de esta noche representa una fuerte dosis de oxígeno para La Libertad Avanza.

