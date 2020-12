CAPITAL FEDERAL - Amalia Granata hizo publico su malestar por la media sanción que se le dio esta mañana al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. En las redes sociales criticó con dureza a quienes festejan su aprobación. "Militan y festejan la muerte de los más vulnerables e indefensos, ni los genocidas más crueles se animaron a tanto", manifestó.

La modelo ocupa una banca de diputada en la Legislatura de Santa Fe y se ha convertido en una activa militante de la defensa de "las dos vidas".

A través de Twitter, exteriorizó su tristeza e indignación con el resultado de la votación, que obtuvo 131 votos afirmativos y 117 negativos. "Me da tristeza mi país, 1 de cada 3 niños no come y por eso para ellos la solución es matarlos en el vientre materno disfrazado de 'derecho'", aseveró.

El proyecto Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) aprobado esta mañana por la Cámara de Diputados permite el aborto hasta la semana 14 de gestación, a la vez que habilita la objeción de conciencia de los profesionales que no están de acuerdo con esta práctica médica.

En los casos de los menores de 16 que decidan abortar se requerirá su consentimiento y que concurra acompañado por un familiar o un referente afectivo.