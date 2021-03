Alvaredo: "Me dio mucha vergüenza, me cuesta llegar al final". Foto: archivo

PUERTO MADRYN (ADNSUR) - El presidente del banco del Chubut, Javier Alvaredo, fue demorado en Puerto Madryn durante el fin de semana. Allí insultó a los agentes e intentó escapar de un control vehicular. La situación quedó registrada en una grabación que se viralizó rápidamente y por la cual, el funcionario salió a pedir disculpas, y presentó su renuncia.

"Yo claramente no estaba en un estado de lucidez pero creo que es de hombre de bien dar la cara. Ver el video me dio mucha vergüenza, me cuesta llegar al final. Pido disculpas públicamente”, dijo Javier Alvaredo este martes a la mañana en diálogo con Radio Chubut.

Sobre lo que sucedió la noche de su detención, el presidente del Banco del Chubut explicó que "en ningún momento manejé un auto. Yo iba dormido pero estuve más tiempo detenido que quien manejaba el vehículo. En total me tuvieron 7 horas demorado”, indicó.

“No se me permitió comunicarme con un abogado, ni tampoco se me notificaba fehacientemente por qué estaba siendo demorado aunque sé que eso no es justificativo tampoco”, dijo y aclaró: “yo no recuerdo haberle dicho a los policías que soy presidente del Banco Chubut”.

Alvaredo sostuvo que si bien presentó su renuncia ante el gobernador del Chubut "yo realmente me enamoré del Banco”, y en este sentido, informó que el “el 28 de abril se realizará la asamblea en donde se designará mi reemplazo”, tal como informó ADNSUR este lunes.