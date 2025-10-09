La Policía Federal allana este mediodía la casa del diputado José Luis Espert por supuestas transferencias de dinero del empresario Federico “Fred” Machado, acusado de tener vínculos con el narcotráfico y de la transferencia de 200.000 dólares a la cuenta del funcionario oficialista.

El procedimiento se lleva a cabo en un inmueble de la calle Brasil 785 en la localidad bonaerense de Beccar, según informaron fuentes judiciales citadas por la agencia Noticias Argentinas.

Los procedimientos también se están llevando a cabo en su despacho en la Cámara de Diputados, donde Espert pidió licencia hasta el final de su mandato. Milei sobre la renuncia de Espert: “El kirchnerismo montó una operación”

El legislador, que renunció a su candidatura, recibe por estas horas a efectivos policiales que registran su morada en medio de la causa que lo involucra con Machado.

El abogado del diputado, Alejandro Freeland, sostuvo que no lo dejan ingresar al allanamiento si no es con la orden del juez: “Me voy afuera porque me aburro y estoy parado con el perro”.

En declaraciones a la prensa, el defensor del legislador libertario sostuvo que esta indicación “no la vio en ningún caso” y que cree que está impulsado por “gente de la política” y por “los medios de comunicación que se subieron a un carro”, manifestó.

“Resulta que acá estoy, esperando a que el señor juez me autorice al defensor a entrar al acercamiento. Nunca vi un escarnio y un ataque tan brutal, tan descarnado y tan feroz a una persona que recién está señalada y denunciada como presunto autor de un delito”, manifestó.

Cerca de las 14, la casa del diputado Espert continuaba siendo allanada por las vinculaciones con Machado y la supuesta financiación de su campaña política.