Durante la jornada de este miércoles, se debate el proyecto de Ley de Ficha Limpia, impulsado por el oficialismo, el cual tiene como objetivo principal evitar que personas con antecedentes penales puedan acceder a cargos en el ámbito público.

A su turno, la diputada justicialista de Chubut, Eugenia Alianello, expresó: “Escucho tantas barbaridades respecto a la Ficha Limpia, soy de la provincia de Chubut, en mi provincia hay Ficha Limpia, se votó en forma unánime durante el gobierno peronista, en ese momento el vicegobernador de la provincia era Ricardo Sastre, también peronista”, señaló.

Y comparó la situación con el escenario actual, “si hoy estamos hablando de quién está a favor y quién en contra, nosotros y en mi caso particular, no estoy en contra de Ficha Limpia, estoy en contra del uso que están queriendo dar con este proyecto”.

“Nosotros tenemos un dictamen desde nuestro bloque, lo defendemos, lo acompañamos y coincido con muchos acá, que se tiene que terminar con la corrupción en la política, que hay una sociedad que está mirando y nosotros tenemos una enorme responsabilidad, pero por eso este tipo de debate se tiene que dar con responsabilidad y con seriedad y no tirándonos carpetazos unos a otros a ver quién tiene la fila más sucia”, manifestó.

Finalmente, concluyó su discurso y sostuvo “es momento de que podamos hablar con la madurez que corresponde, con la seriedad que corresponde, sin mentiras y sin ser hipócritas, porque todos sabemos que este proyecto de ley, si aún pasa en el Senado, no va a resolver la corrupción en la política. Entonces no nos engañemos y no vendamos un discurso cambiado para querer convencer a un sector que, más tarde o más temprano, se va a dar cuenta cómo es la verdad de la cuestión”, cerró.