Este viernes, el gobierno nacional oficializó la designación de Alejandro Vilches como nuevo interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), mediante una resolución en el Boletín Oficial.

La medida se produce tras la salida de Diego Spagnuolo, quien dejó el cargo luego de que trascendieran audios en los que denunciaba hechos de corrupción. Al mismo tiempo, el Ejecutivo anunció que iniciará una auditoría integral sobre los procesos internos del organismo.

El nuevo funcionario a cargo venía cumpliendo funciones como secretario de Gestión Sanitaria. Se trata de una persona cercana al ministro de Salud, Mario Lugones, con quien mantiene una estrecha relación política.

La grave acusación

Las graves denuncias fueron difundidas en el programa Data Clave, conducido por Mauro Federico en el canal de streaming Carnaval. Allí se escucha a Spagnuolo advertir sobre prácticas de recaudación paralela y maniobras que, según sus palabras, “defalcaban la agencia”.

En uno de los pasajes más comprometedores, señala: “van a pedirle guita a los prestadores”, en alusión a exigencias económicas hacia empresas proveedoras del Estado.

Hasta el momento, desde Casa Rosada mantienen la postura de que no tienen información para corroborar si las grabaciones que le atribuyen a Spagnuolo son ciertas. Además, aseguran que colaborarán con la investigación y el proceso judicial. “No podía seguir más tiempo en el cargo. Aparte, reconoce ser cómplice de lo que denuncia, en caso de que se comprueben los hechos”, agregan en Nación.

Luego de que tomaran estado público las grabaciones, el presidente Milei firmó el decreto 601/2025. Allí se dispuso “la intervención de la ANDIS, organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Salud de la Nación, por el plazo de 180 días corridos”.

Según publica TN, el oficialismo también formalizó el desplazamiento del director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel Garbellini, uno de los apuntados en la denuncia sobre el cobro de coimas.

Quién es Alejandro Vilches

Vilches es médico egresado de la Universidad del Salvador y ya cuenta con un paso por la gestión pública y por el sistema solidario de salud. Se desempeñó como asesor en la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y en el Congreso, además de ocupar distintos cargos en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y en la Armada Argentina.

También fue director general de Evaluación de Calidad de los Servicios de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.

En el ámbito sindical y de la seguridad social, tuvo responsabilidades en varias obras sociales: la de ceramistas, la de químicos y petroquímicos de Zárate-Campana, la del gremio de la carne y la de trabajadores del cuero, entre otras. En todos los casos, ejerció como director médico o gerente de prestaciones.