Este martes y luego de la polémica desatada por la propuesta de la diputada santafesina Amalia Granata para reinstalar el Servicio Militar Obligatorio, Aldo Rico reapareció, salió al cruce y rechazó la iniciativa, remarcando que "las Fuerzas Armadas no son reformatorios".

En este sentido, explicó que no son reformatorios porque "los cuarteles forman soldados para la guerra. No se puede desarrollar un instrumento militar para combatir la pobreza o reemplazar a los planes", sostuvo el ex teniente coronel.

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

A su vez, el ex mandatario de San Miguel agregó que "acá se ven las cosas y no se ven las necesidades. Es un problema en todos los órdenes de la política de Estado en la Argentina: se hacen las cosas y no se sabe por qué".

"Se terminó el Servicio Militar porque hubo un delito en un cuartel. Un año antes, 10 años antes, 20 años antes, ¿Cuántos delitos hubo?", planteó el ex militar que lideró los levantamientos carapintada contra el Gobierno de Raúl Alfonsín.

"El principal problema estratégico es que es un país que está aislado, no tiene aliados. Que venga el ministro (de Defensa, Jorge Taiana) y diga cuáles son las necesidades de Defensa, quién es el enemigo, cuál es el plan de campaña". "Somos un país tan pobre que no tenemos nada que defender", culminó Aldo Rico.