Este domingo 26 de octubre se desarrollan en Argentina las elecciones legislativas nacionales, en las que se renovará parcialmente la Cámara de Diputados y el Senado. 

En esta ocasión, por primera vez, se utiliza el sistema de Boleta Única de Papel (BUP), un nuevo formato que reúne todas las listas y candidaturas en una sola hoja, con el objetivo de simplificar el proceso electoral.

En Río Negro, el gobernador Alberto Weretilneck emitió su voto en la ESRN N°35, acompañado por la secretaria de Energía y Ambiente provincial, Andrea Confini

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el mandatario destacó que “lo más importante de esta jornada es la elección por parte de los vecinos y las vecinas” y subrayó que “en un país federal, las representaciones provinciales son estratégicas”. Además, instó a la ciudadanía a participar activamente en los comicios.

Weretilneck adelantó que aguardará los resultados en el Círculo Italiano de Cipolletti, donde se reunirá junto a su equipo.

Las mesas de votación del Alto Valle abrieron con normalidad alrededor de las 8 de la mañana. Aunque se registraron algunas demoras menores en la conformación de las autoridades, el proceso se desarrolló sin inconvenientes significativos.

