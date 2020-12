LA PLATA (ADNSUR) - El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner volvieron a mostrarse juntos como lo hicieran el 10 de diciembre, al cumplirse el primer año del Gobierno. Ambos encabezaron este viernes un acto en el estadio Único de La Plata junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el diputado Máximo Kirchner; y la vicegobernadora provincial, Verónica Magario.

Alberto Fernández cerró el acto y resaltó que “estar separados es un error, estamos aquí porque hace más de un año decidimos estar juntos. Y un año después estamos tan juntos como siempre. Me acuerdo muy bien del 10 de diciembre en el que tuvimos que asumir”.

“Tengo una imagen de Cristina, frente a la plaza, en la que me dijo: ‘Presidente, no preste atención a lo que escriban en los diarios o digan en los medios, mire los ojos de su pueblo y háblele al corazón de cada argentino y argentina’. Yo hice lo que me mandaste, fue el mejor consejo que me diste. Porque, como todos dijeron, efectivamente vivimos lo que nadie esperaba que nos toque vivir. No estaba en los planes de nadie”, dijo Fernández.

En esa línea, el Presidente concluyó: “Lo que hicimos fue avanzar nuestros más elementales conceptos éticos. Dejame que te diga algo Cristina: Axel ganó, pero hay economistas y economistas. Axel ganó porque lo primero que tiene en su corazón es compromiso con el pueblo. Nosotros tenemos ese mismo compromiso, y no vamos a ceder”.

Cristina Kirchner fue la penúltima oradora Para la ex Presidenta, ”además de la vacuna, creo que el primer desafío por venir es repensar todo nuestro sistema de Salud en la República Argentina”. Agregó que "después de la pandemia macrista vino el coronavirus y tuvimos que salir corriendo a armar hospitales. Y los que saben dicen que vendrán otras pandemias”.

Cristina Kirchner volvió a hacer una crítica tácita a la administración de Alberto Fernández: “Todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora, vayan a buscar otro laburo, necesitamos gente que los sillones que ocupan sea para defender definitivamente los intereses del pueblo”.

″El lawfare es para disciplinar a los políticos, para que nadie se anime a hacer lo que tienen que hacer y tenga miedo de firmar o autorizar”, agregó la Vicepresidenta.

En ese sentido, Cristina Kirchner dijo: “Creo que es necesario que pongamos mucho esfuerzo para que los precios de los alimentos vuelvan a alinearse en un círculo virtuoso que permita alimentar la demanda.

“Los argentinos podían comer carne no solo porque tenían trabajo y salario, sino porque cuidamos la mesa de los argentinos tomando medidas que a algunos sectores les parecen antipáticas. Cuando a los poderosos algunas cosas les parecen antipática o comunistas y no nos pueden parar en el senado o diputados, se van a los juzgados”, amplió la Vicepresidenta.

Luego de que Máximo Kirchner pidiera “dejar afuera las peleas de la política”, Kicillof anunció que el estadio Único de La Plata pasará a llamarse Diego Armando Maradona y que una de las tribunas llevará el nombre de Alejandro Sabella.

El mandatario además anticipó que se duplicará la asistencia a comedores escolares de la Provincia durante diciembre. Y prometió “invertir en obras para el inicio de clases”.