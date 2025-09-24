La tensión política internacional se trasladó este martes a las redes sociales y declaraciones públicas, cuando el ex presidente Alberto Fernández cuestionó con dureza el respaldo del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, al programa económico del gobierno de Javier Milei.

Fernández consideró que la intervención del líder republicano en la política argentina podría condicionar las elecciones y generar un efecto negativo sobre la economía del país. Las críticas surgieron después de que Trump mostrara su apoyo explícito a Milei durante la Asamblea General de la ONU, en Nueva York.

El ex jefe de Estado advirtió que este tipo de gestos constituye una forma de involucramiento directo en la contienda electoral argentina. “Despertate, Donald (Wake UP)!!! Ya lo hiciste con Macri!! Ahora lo volves a hacer con Milei!! Intervenís en las elecciones de los argentinos financiando campañas a costa de endeudar a nuestro pueblo”, escribió Fernández en sus redes sociales.

Analistas coinciden en que la declaración refleja la preocupación por la creciente influencia de Estados Unidos en decisiones financieras del gobierno libertario, y por cómo esa presión puede impactar en los próximos años.

En este contexto, Fernández lanzó sus críticas más duras: aseguró que el programa económico de Milei “ya fracasó” y que la gestión del presidente con Estados Unidos es en realidad un pedido de “auxilio” ante la falta de respaldo del Fondo Monetario Internacional. “Nada me preocupa más que tu profunda ignorancia. Este programa económico ya fracasó y el presidente solo pide auxilio. ¿Nadie te avisó que faltan dos años para que Milei termine su mandato? ¿Nadie te dijo que con tanto tiempo por delante, te fue a mendigar un auxilio porque su gobierno naufraga y el FMI ya no puede darle más dólares?”, señaló.

Además, Fernández recordó la participación de Trump durante la presidencia de Mauricio Macri y lo calificó de “cómplice” del endeudamiento argentino. Advirtió que el respaldo económico a Milei podría aumentar la deuda del país y condicionaría la capacidad de decisión del gobierno. “Si Donald Trump —cómplice de Macri en el endeudamiento argentino— apoya a Milei y por eso le va a dar más dólares para que nuestra deuda siga creciendo, ya sabemos los argentinos a quién debemos votar”, agregó.

El ex mandatario también lanzó una advertencia respecto a negociaciones internas vinculadas a la gestión de Milei, mencionando la causa por presunta corrupción que involucra a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei: “Si va a hacer negocios con Milei, pregunte ‘para quién es el 3%’”.