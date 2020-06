CAPITAL FEDERAL - El presidente Alberto Fernández se reunirá este jueves a las 18 con Sergio Nardelli, CEO de la agroexportadora Vicentin, en medio del plan del Gobierno Nacional para intervenir y eventualmente expropiar la compañía a raíz de la deuda que mantiene con el Banco Nación, cuyos pagos cesaron en diciembre de 2019.

Aunque originalmente Alberto Fernández tenía planeada una visita a La Rioja para ver de cerca la evolución de la nueva fase del aislamiento social en el interior del país, el Presidente alteró su agenda para encontrarse en persona con Nardelli, que es nieto del fundador de Vicentin.

El primer acercamiento entre el Presidente y Nardelli fue por teléfono el martes por la noche con una "muy buena charla", según dijo el mandatario. "Le expliqué con mucha cordialidad: tengo la impresión de que su empresa ha sobregirado mucho más de lo debido. Y le expliqué que la medida no tiene ninguna vocación de perjudicar a nadie", resumió.

Se estima que Vicentin tiene una deuda de US$1.350 millones, de los cuales unos US$1.000 millones son con entidades financieras (incluido el Banco Nación) y, otros US$350 millones, con empresas del sector agrícola, detalla Minuto Uno.

Alberto Fernández insistió en que el Gobierno busca "rescatar" a la compañía para que "siga siendo argentina" dado que si avanzaba su proceso de quiebra podía ser vendida a capitales extranjeros, lo que minimizaría la participación del país en la producción local de alimentos y biocombustibles.

Las compañías "son siete, y argentinas son tres, porque el resto son multinacionales", aclaró el Presidente. "El mercado agrícola para nosotros es muy importante. Por lo tanto tenemos que preservar esta empresa para garantizar que haya una cerealera argentina operando en el mercado internacional", sostuvo.

"Ayer tuve una muy buena charla con Sergio Nardelli. Le dije que nosotros no estamos aquí para afectar los derechos de nadie. Él me dijo que tiene una idea para que nosotros podamos hacernos cargo de la empresa sin necesidad de expropiación", contó Fernández.

"Le dije que la expropiación es necesaria por una cuestión de transparencia, porque si no, no se entiende cómo hará el Estado apara hacerse cargo si no expropia. Insisto en que es una empresa que tiene cuestionamientos por los créditos que tomó y no pagó", señaló en referencia a los millones de dólares que le debe al Banco Nación y otras entidades.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, sostuvo que la intervención y el proceso de expropiación de Vicentin es para "proteger a los trabajadores y sostener a un factor importante de la economía nacional", y se mostró confiado con el plan del Gobierno: "Supongo que no habrá problemas en el Congreso con la expropiación", subrayó.

"El Gobierno está haciendo todo lo necesario en cada momento y vamos a seguir haciendo justamente eso: todo lo necesario en cada momento", enfatizó Moroni.