El presidente argentino, Alberto Fernández habló tras el problema de salud que lo afectó durante la cumbre del G20 en la isla de Bali, Indonesia. Según pudo conocerse, se trató de una gastritis explosiva.

“Fue un mal momento. Tuve un problema estomacal que arrastro hace muchos años y que nunca se había manifestado en esa forma de que sangre, eso me hizo bajar la presión muchísimo y me obligó a hacerme un estudio. El estrés y los nervios tienen mucho que ver y los médicos me pidieron que pare. A la vuelta haremos estudios más cuidadosos”, explicó el Presidente.

La reunión con Georgieva

Fernández comentó: “Nos fue bien, agradeció todo lo que estamos haciendo por el tema Rusia y Ucrania y vio cómo repercute en todas las economías del mundo y que si esto no termina, los efectos van a ser aún peores”.

Al mismo tiempo, el Presidente indicó que se conversó el asunto de las sobretasas que debe pagar, entre otros, la Argentina por la deuda contraída y el plan de pagos para cancelarla. “Se están pagando tasas muy altas, que no tienen explicación lógica y Kristalina planteó que está dispuesta a llevar el tema al directorio”.

“También le planteamos el tema de ‘el precio de la guerra’, que a Argentina le costó hasta ahora 5000 millones de dólares y cómo repercute en el programa que queremos llevar adelante. Comparte nuestra mirada y quedamos en seguir trabajando para ver como seguiemos adelante”, añadió Alberto Fernández.

En tanto, hizo referencia al dato de inflación que marcó el último lunes el INDEC con un 6,3% para el mes de octubre. “Tenemos que bajar los índices de inflación, que se ha estancado”, indicó el Presidente.

“Combatir la inflación es una tarea de todos los Argentinos, todos tenemos que entender que la inflación lastima a los argentinos. Esto va dicho para los que quieren ganar menos de lo que corresponde. El que vive de un sueldo padece la inflación de un modo singular y es muy nosiva para la economía”, agregó Alberto Fernández.

A su vez, hizo referencia al acuerdo con el gobierno China por el refuerzo de US$5000 millones para las reservas del Banco Central (BCRA), que llegarán al país antes de fin de año: “Es muy importante para la Argentina y de reservas, tenemos un buen entendimiento con el gobierno de China”.

Por último, hizo referencia a la posibilidad de entregar un bono de fin de año: “nos juntaremos con la Ministra de Trabajo y con Sergio (Massa) y ahi vamos a tomar una decision, estamos avanzando”.

Con información de TN