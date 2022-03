El presidente Alberto Fernández encabezó est martes el acto por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoreas, en la localidad bonaerense de José C. Paz, y habló sobre su "primer mandato" deslizando que irá por la reelección en 2023.

“Antes de que mi mandato termine, en este primer mandato que tengo, yo te garantizo Mario (Ishii) que van a tener el Polo Industrial que necesitan para darle trabajo a los hombre y mujeres de José C. Paz ”, expresó durante el acto del que también participó el intendente local, Mario Ishii, la titular del INADI Victoria Donda, y otros funcionarios.

En el mismo Fernández aprovechó la ocasión para criticar a Juntos por el Cambio por la deuda contraída con el FMI, y referirse a las negociaciones que Martín Guzmán encabeza buscando la renegociación.

Alberto Fernández tuvo que interrumpir su discurso cuando un alumno le preguntó por qué rompió la cuarentena

“Endeudaron al país como nunca nadie había endeudado a la Argentina y esto no hay que olvidarlo”, dijo.

Y agregó: “Esta deuda que me toca a mí negociar y ver cómo se paga, no la contraje yo, la contrajo el Gobierno que me precedió y que hoy está discutiendo si acepta o no el acuerdo que yo estoy proponiendo".

Cabe destacar que días atrás el presidente había pedido que las candidaturas del peronismo de cara a las próximas elecciones presidenciales se diriman en las PASO.

“Las candidaturas futuras las tiene que resolver la gente y no en una mesa, aunque yo fui beneficiado”, afirmó en declaraciones radiales haciendo referencia al día en que Cristina Kirchner le pidió que encabece la fórmula que ambos integran.

“El que quiera ser candidato que vaya a unas PASO y que la gente dirima quién es el mejor”, lanzó en ese entonces.