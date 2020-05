CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El presidente Alberto Fernández dijo hoy en Formosa que el gobierno nacional "va a trabajar y darle" a la provincia "todo lo que no le dieron en estos años" y se comprometió a "terminar los kilómetros que hacen falta para que el gas llegue" a ese distrito. Además, aseguró que "cuando pase la pandemia, Argentina volverá a tener un "buen sistema de salud como el que nunca debió dejar de tener".



En una rueda de prensa junto al gobernador Gildo Insfrán, Fernández destacó que es una de las dos provincias sin casos de coronavirus y, en relación a la pandemia, dijo que "va a haber un día después y vamos a estar de pie produciendo y haciendo crecer a la Argentina".

Aseguró además que cuando pase la pandemia, Argentina volverá a tener un "buen sistema de salud como el que nunca debió dejar de tener" y detalló: Esto pasó porque durante cuatro años se decidió que no hacía falta inaugurar hospitales porque eran un gasto. Así fue como nos quedamos sin vacunas".

El Presidente aseguró además que tras la emergencia sanitaria la Argentina "debe ser un país más justo", y propuso "revisar el sistema de coparticipación federal".



"Hay que revisar todo y terminar con el centralismo. No estoy feliz viviendo en un país que tiene una capital con un ingreso por habitante similar al de Bélgica y provincias con índices de países muy pobres. Esto está mal y hay que cambiarlo", subrayó el mandatario, según publica Télam.



CRISIS ECONÓMICA

Además, aseguró que el gobierno nacional ya está “trabajando en la post pandemia para poner en marcha la economía”, pero aclaró que cuando le plantean cómo salir, piensa “en realidad con qué velocidad" puede hacer "un país más justo”.



“Ya estamos trabajando en la post pandemia para ver cómo ponemos en marcha la economía”, dijo Fernández, quien advirtió que la situación de aislamiento social y parálisis económica para frenar el contagio de Covid-19 es muy distinta en las diferentes regiones de Argentina.



En ese sentido, ejemplificó: “El país centralista piensa que estamos en una cuarentena que no permite producir, pero no es así, ya que el aislamiento -con pocas excepciones- solo queda suscripto a la región del AMBA, al Chaco y en menor medida a Córdoba”.



“Tengo la esperanza de que cuando todo esto pase, la economía se recupere rápidamente”, resaltó el Presidente, quien repasó las medidas de ayuda financiera que brindó el Estado por la pandemia al sector privado para “evitar que la economía se derrumbe como pasó en otros lados, donde se perdieron muchos empleos”.



“Hemos dado mucha ayuda del Estado, casi 2,5 puntos del PBI, lo que fue para nosotros una inversión para que cuando todo esto termine, los puestos de trabajo estén en pie y se arranque rápidamente”, consideró.



Aseguró: “Cuando hablamos de la cuarentena, solo lo hacemos pensando en la salud de la gente. Va a haber un día después de la pandemia y vamos a estar produciendo y poniendo de pie a la Argentina”.



Tras ser consultado de cómo será el país luego de que termine la pandemia, señaló: “Cuando me hablan de cómo salir de la post pandemia, primero pienso con qué velocidad logro hacer un país más justo”.

Negó que el Gobierno quiera “quedarse con las empresas” a las que ayuda o “perseguir a los ricos” y tildó a esas ideas de “locas”. Recalcó: “Eso no es así. Lo que nosotros queremos es hacer un país más justo. Tenemos una gran oportunidad de un nuevo país más justo donde todos tengan más oportunidades y las instituciones funcionen como deben”.



Al ser consultado sobre la posibilidad de reinstalar la coparticipación del Fondo Sojero, Fernández respondió: “Hay que revisar todo porque todo esto -el sistema impositivo y su distribución de recursos- no está funcionando bien”.



“Hay que revisar todo. Terminar con la discrecionalidad del poder central y diseñar un sistema de distribución más justo. Hay que revisar el sistema de coparticipación”, agregó.



En referencia al impuesto a las Ganancias que pagan los asalariados, manifestó: “Cuando veo la parte de lo que aportan de Ganancias los que viven de un sueldo, digo que está mal y hay que hacer todas estas correcciones”.



Al finalizar la conferencia, Fernández citó al Martín Fierro y sostuvo que “a todos nos irrita la cuarentena, pero es por el bien de todos y no por el mal de alguno”.



Durante la visita a Formosa para firmar acuerdos de diferentes planes de obra pública y recorrer las instalaciones sanitarias en caso de una emergencia sanitaria, el mandatario fue acompañado por su esposa Fabiola Yañez. También participaron los ministros de Interior, Eduardo de Pedro; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Agricultura, Luis Basterra; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, y el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello.