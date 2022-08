Alberto Fernández defendió a Cristina Kirchner tras el petitorio final en la Causa Vialidad que presentó el fiscal Diego Luciani, donde solicitó que la actual vicepresidente, una de las imputadas en el juicio, sea condenada a 12 años de prisión. Según manifestó el letrado, es considerada autora penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita por su calidad de jefa.

“En esta causa, Cristina no tiene nada que ver. Quién va a querer ser presidente en la Argentina si se va a ser responsable de todo lo que pasa bajo su gobierno. Cristina Kirchner no cometió ninguno de los delitos que se le atribuyen. El fiscal dice poco. No lo conozco, no sé qué es de su vida, no sé cómo es su caridad doctrinaria. Lo que si digo es que la verdad desde una debilidad todo lo que ha dicho”, inició el mandatario nacional.

“Cristina es una mujer honesta, no ha participado en nada de lo que le están diciendo. Y Cristina no está diciendo que no haya ocurrido algo, ayer fue muy severa. Tampoco dudo de la honestidad de Néstor. Le estamos cuestionando que hacían negocios inmobiliarios con alguien que estaba vinculado al estado. Cristina no puede ser involucrada en esta causa, no tiene nada que ver”, agregó.

“Tenemos que entender que no se puede trabajar el derecho penal como se está trabajando en la Justicia Federal Argentina”, apuntando contra la manera de trabajar el derecho penal en la Justicia Federal Argentina.

“Yo me crié en la familia de un juez, trabajé en la Justicia y tengo una gran tristeza de ver lo que está pasando en la Justicia. No sé tendría que estar hablando de indulto porque no hay ninguna condena. Hasta aquí hay un proceso en marcha y un juez que ha acusado”, aseguró.

“Ni Cristina ni yo, queremos defender ningún acto de corrupción ni queremos que se investiguen ningún acto de corrupción. Nos une la búsqueda de Justicia. Entro y salgo de las funciones con los mismos bienes o tal vez menos. Es momento que prestemos atención a lo que está pasando con la Justicia. Este juicio es un disparate jurídico. Es de una falta de seriedad asombrosa esta causa. Quiero estar cerca de Cristina porque la están lastimando”, culminó.