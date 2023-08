Este miércoles, Alberto Fernández, presidente de la Nación, apuntó contra los empresarios y gobernadores que rechazaron el pago del bono refuerzo de $60.000 pesos a trabajadores, para combatir a la inflación.

El mandatario nacional estuvo durante la inauguración de un tramo de la Ruta Provincial N° 3 en Catamarca.

Según informó La Nación, Fernández se refirió a gran rechazo a la medida económica y realizó una fuerte crítica.

“Yo les digo a esos empresarios que se llenaron de plata en los dos últimos años que la Argentina creció 16%, que se llenaron de plata en los años de pandemia, que ha llegado la hora de distribuir. No se quejen cuando el Gobierno les dice que tienen que darle una suma a sus trabajadores. No se quejen”, explicó el presidente.

De la misma, manera atacó a las 12 jurisdicciones que no avalaron la iniciativa.

“Esta reflexión también se las pido a los gobernadores. Hubo algunos que no se quejaron de distribuir mejores ingresos entre los que laburan", señaló el mandatario nacional.

“Me llama la atención que Catamarca y La Rioja puedan y la ciudad más opulenta de la Argentina -en referencia a la ciudad de Buenos Aires- tenga dificultades para hacer eso. Esto, para que nadie lo confunda, no es el plan platita. Es el plan justicia. Que los que más tienen, más repartan. Eso es. No es otra cosa”, lanzó.

Por otra parte, se refirió al aporte que desde el Gobierno Nacional se le hizo a cada provincia en “silencio”.

“Hicimos casi 7000 obras públicas. Las empezamos y las terminamos. Son obras públicas que llegaron a todas las intendencias de la República Argentina sin distinción del partido político que gobernaba. No es que estamos poniendo la plata ahora. La pusimos convencidos de que ese era el camino. El único camino posible es hacer una Argentina grande”, recordó.

En cuanto a los anuncios del ministro de Economía, Alberto Fernández, explicó que “el malestar que están viviendo, con todas las medidas que Sergio (Massa) anunció el otro día, estamos tratando de aplacarlo, de hacerlo más llevadero. Sabemos cuál es el problema inflacionario que tenemos, no lo negamos. A eso, como hemos hecho siempre, lo que hicimos fue ponerle el pecho. Lo que no hicimos fue a hacerle caso al FMI, como ellos hacen a la perfección”.

LAS ELECCIONES DE OCTUBRE

Por otra parte, habló sobre las elecciones generales que se llevarán a cabo el próximo 22 de octubre y pidió a los argentinos “que piensen” a la hora de elegir autoridades.

“Nosotros pudimos hacer todo esto porque los gobernadores pensaban de la misma manera y tienen una misma concepción de cómo se debe gobernar. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance en un contexto muy adverso, pero estoy seguro de que podemos hacer mucho más. Y para que la Argentina siga desarrollándose con un criterio igualitario, necesitamos que Sergio (Massa) sea presidente”, remarcó.

“De otro modo no va pasar. Ya les están avisando. No soy yo el que dice que va a cerrar el Ministerio de Obras Públicas (en referencia a Javier Milei), son ellos. No soy el que llamó el Fondo Monetario Internacional para pedir que por favor no acompañe a la Argentina en su proyecto (en referencia a Hernán Lacunza). Fue el mismo ministro que en 2019 me pidió ayuda para parar la estampida del dólar porque no podían pararla ellos ¿Saben cuál es la diferencia? Yo pensé en ustedes y ellos piensan en ellos”, aclaró el presidente.

Por último pidió reflexionar y señaló que “por más que cantan rock y tienen los pelos para adelante, detrás de todas hay un engaño para los jóvenes y los confundidos”.