El pasado martes 21 de noviembre, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, recibió en la quinta de Olivos al presidente electo Javier Milei, quien ganó el 19 de noviembre el balotaje presidencial frente a Sergio Massa de Unión por la Patria (UxP). De esta manera, asumirá su gestión a partir del 10 de diciembre.

En este marco, Fernández y Milei mantuvieron una reunión que duró aproximadamente dos horas y media, donde dialogaron respecto al proceso de transición institucional. Este viernes, el actual presidente, habló con la prensa y contó detalles de la reunión con su sucesor, el líder libertario.

“Sentí que me escuchó, no sé lo que hará”, explicó Fernández a El País.

“Fue una reunión de tipo institucional. Busqué sacarle dramatismo a una reunión institucional donde una fuerza política deja el poder y otra fuerza política se hace cargo. Fue una charla cordial, donde claramente no pensamos igual pero pudimos escucharnos”, añadió.

Por otra parte, se refirió a las propuestas de gobierno y reforma del estado que plantea Milei. “Básicamente entiende que todo el problema se concentra en el déficit fiscal, que hay que bajarlo drásticamente, que para eso hay que dejar de hacer obra pública, de invertir en educación y en salud y, si no alcanza el dinero, hay que vender las empresas del Estado”, señaló.

Milei afirmó que "no hay ninguna reunión prevista" con Alberto Fernández

De esta forma, recordó esas ideas como “menemismo puro”. “Él(Milei) reivindica mucho a Menem. Nosotros ese tiempo ya lo hemos vivido y las consecuencias no fueron buenas”, destacó el actual presidente argentino.

Además, se refirió a la advertencia que le hizo a Javier Milei, respecto a la mirada que tiene sobre la política exterior del país. “Le he advertido mi mirada sobre cómo geopolíticamente Argentina está parado en el mundo y los riesgos que significan las miradas que él ha planteado”.

“Llamarlo a Lula comunista es cuanto menos llamativo. Podemos hablar con Joe Biden, con Vladimir Putin, con Xi Jinping o con Pedro Sánchez y no quisiéramos perder esa libertad. Ya no existe Occidente y el comunismo, lo que hoy hay es una disputa comercial entre China y Estados Unidos. He recibido la preocupación del Gobierno chino, he hablado con Lula y he hablado con el Presidente electo y le he dicho que tenga cuidado con estas cosas”, cerró.