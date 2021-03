CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El presidente Alberto Fernández confirmó este lunes que Marcela Losardo deja el Ministerio de Justicia de la Nación y aseguró que está buscando reemplazante. “Ella me manifestó esa decisión y estamos viendo cómo lo resolvemos”, dijo.

En una entrevista con C5N, el jefe de Estado señaló que “Marcela me ha planteado la semana pasada su idea de dejar el ministerio, porque ella cree que el tiempo que viene necesita otra actitud. La verdad es que está agobiada”, sostuvo Fernández, y agregó: “El colmo es que (Carlos) Stornelli diga que la llamó para solidarizarse cuando ella no lo conoce. De repente, verse envuelta en semejantes cosas es algo que para alguien que no viene de la política es desgastante”.

A continuación, el mandatario reconoció que ya está buscando a un sucesor para Losardo. Sin embargo, no confirmó a ninguno de los posibles candidatos que trascendieron en las últimas horas. “Salió el nombre de Martín (Soria) y de Ramiro Gutiérrez, a quienes conozco y son personas prestigiosas, pero hay que ver”, expresó.

Según informó TN, Losardo había sido señalada implícitamente por primera vez por Cristina Kirchner en octubre del año pasado, cuando en una carta que publicó al cumplirse 10 años de la muerte de Néstor Kirchner habló de “funcionarios que no funcionan”. Dos semanas después, el 11 de noviembre, se produjo la primera baja en el Gabinete: María Eugenia Bielsa, ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, que se fue en medio del conflicto por la toma de tierras en Guernica. La titular de Justicia es la tercera ministra en abandonar su cargo desde la asunción de Fernández, en diciembre de 2019.

Los últimos días fueron intensos para Losardo. A las críticas de la vicepresidenta, avaladas luego públicamente por Alberto Fernández (”Todo lo que dijo es verdad”, aseguró), le sucedió la declaración del senador Oscar Parrilli, quien sugirió la creación de una comisión bicameral para investigar e interrogar a jueces, algo que recibió el apoyo de todos los voceros habituales del kirchnerismo.

Al día siguiente, Losardo le bajó el tono a la iniciativa. “Lo que hará la Bicameral será estudiar el funcionamiento del Poder Judicial, hacer propuestas, citar a audiencias públicas. No va a arrogarse atribuciones de otros poderes. No va a poder sancionar jueces, eso no es constitucional”, afirmó en diálogo con El Destape Radio.