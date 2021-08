El presidente Alberto Fernández habló este jueves sobre Cristina Kirchner y su relación con la vicepresidenta de la Nación, y aseguró que" confió en mi" por lo que "jamás la voy a defraudar, jamás".

Los dichos del mandatarios se dieron en el marco de la entrevista que brindó a Julio Leiva en Caja Negra, un ciclo de entrevistas que se emite por Filo News. En un momento de la charla, el periodista le mostró 4 fotos: una de Cristina Fernández, otra de Nestor Kirchner, una tercera de Juan Domingo Perón, y la última de Raúl Alfonsín.

"Si me tuviera que ordenar en orden de importancia... ¿a quién aprecia más?", preguntó el entrevistador.

"No podría, pero en lo personal Cristina es muy importante para mi", aseguró el presidente. Y amplió: "Lo de Cristina tiene que ver con algo humano. A la familia Kirchner siempre la he querido, y durante 10 años estuve peleado con la mujer de Nestor. Eso para mi fue un dolor incalculable".

En ese sentido, explicó que sostiene gran parte de su enojo "porque políticamente había cosas que no me gustaron", pero que "me dolió mucho estar enojado".

"Le doy un lugar singular porque nos reencontramos y ella confió en mi. Y jamás la voy a defraudar, jamas", agregó con contundencia.

Además, remarcó que ella "tiene en mi presente un lugar preponderante, y no puedo negarlo. Con ella rescaté mis afectos a la familia Kirchner. Ella confió en mi y yo confío en ella".

En un fragmento más distendido, explicó que la tiene agendada como "Cristina", y que la vicepresidenta tiene un secretario que atiende sus teléfonos.

"Se queja de que yo soy muy accesible. Yo atiendo a todos. Pero hablo permanentemente con ella", dijo.

Y cerró: "No nos mandamos audios, mensajes si, y stickers muchos. Cuando le digo 'me gustó lo que dijiste' ella tiene un sticker que es una foto suya con las manos mirando para arriba, que es muy divertido"