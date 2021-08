El presidente Alberto Fernández se refirió este lunes a los jóvenes argentinos, en un intento por captar su voto de cara a las próximas elecciones legislativas que tendrán lugar en los meses de septiembre y noviembre.

En el marco de la inauguración del plan Argentina Programa, llevado a cabo en Tecnópolis, Fernández aseguró que sigue "siendo joven y no quiero argentinos con hambre".

En ese contexto, le dijo a la juventud que "hay liberales que son conservadores", y pidió: "Píquenles el boleto porque los quieren hacer salir a la calle para pedir catástrofe y penuria para millones".

"Me imagino que como todo el mundo, los jóvenes argentinos deben haber pasado años horribles. Lo hablábamos con Cristina el otro día: yo no tengo duda de que fueron los dos peores años de mi vida porque le tenés que decir al otro que no haga algo. Cuando fui a hacer campaña con Pepe Mujica al Colegio Nacional de Buenos Aires les dije que salgan a la calle si desviaba el rumbo que había señalado y luego tuve que pedirles que se quedaran", recordó además el presidente en relación al sufrimiento de la gente durante la pandemia.

Y agregó: "Fue un momento muy ingrato tener que decirle a la sociedad `por favor, quédense en su casa´, pero era el modo de cuidar la vida de todos".

Por otro lado, consideró que "desde mi juventud tengo un gen que la madurez no apagó".

"Unos dicen que se es revolucionario de joven y conservador de viejo. No es mi caso. Yo quiero que el día después de la pandemia el mundo cambie. Hay liberales que son conservadores, píquenles el boleto porque los quieren hacer salir a la calle para pedir catástrofe y penuria para millones", completó.

En ese sentido, y en referencia a las críticas de la oposición, el mandatario dijo que "cuando escucho que éste es un Gobieno que encierra a la gente les pido que piensen. Cristina planteó el Gobierno que más derechos dio a los argentinos. Y yo digo siempre que quiero ser mejor que Cristina en ese sentido".

"Yo he sido jóven y los jóvenes tienen las rebeldía que ha hecho las revoluciones en el mundo, por ejemplo la del Mayo Francés. Los jóvenes siempre han aparecido para dar vuelta una página. La naturaleza es sabia y pone en el alma de los jóvenes una semilla que busca más justicia y más libertad", cerró.