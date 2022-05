Este lunes, en un acto organizado por Héctor Daer, el presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández aseguró que su gobierno no oculta los problemas.

“En mi gobierno no he ocultado los problemas de la Argentina, nunca me hice el distraído: ni frente a la pobreza, ni frente a la desigualdad, ni frente a la falta de trabajo. Soy peronista y cuando me entero de un problema le pongo el pecho”, dijo el mandatario nacional.

En medio de la tensa interna que atraviesa la cúpula del poder político, todo haría indicar que la frase estaría dirigida hacia la actual vicepresidente Cristina Kirchner, quien durante su segundo mandato como Presidenta dejó de medir la pobreza. En aquella ocasión, su ministro de Economía, Axel Kicillof, defendió la decisión al asegurar que "el indicador es estigmatizante".

Elisa Carrió apuntó contra Cristina Kirchner y advirtió: "No va a parar hasta vaciar el gobierno"

En su discurso de este lunes, Fernández repitió en dos ocasiones el concepto de que su gestión no miente.

“A los problemas no los oculto. Yo sé que la economía crece, sé que el trabajo aumenta, sé que la distribución está teniendo problemas por los índices de inflación que tenemos”, señaló.

También, aseguró que tiene objetivos a cumplir: “Recuperar el trabajo, que sé que se está cumpliendo, y recuperar el salario”.

Por otra parte, el jefe de Estado agregó que durante la Presidencia de Mauricio Macri el salario real cayó 20 puntos y les pidió a los “poderosos” que “distribuyan la riqueza. Además de ganar ellos, tienen que ganar los que trabajan”.

Según una encuesta, Cristina Kirchner vencerá a Alberto Fernández en 2023

“Vamos a poner todo nuestro empeño para que la igualdad la recuperemos en la Argentina; voy a trabajar incansablemente para que cada vez haya más dinero en el bolsillo de los que trabajan”, culminó Fernández.