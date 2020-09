CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El presidente Alberto Fernández aseguró este lunes que "el gran dilema" en el modelo de país es entre los que creen en "un Estado asociado al que produce y a los trabajadores" y los "creen que es un país para pocos". Tras reafirmar la postura del Gobierno en favor de "la producción y el trabajo", destacó la necesidad de "no multiplicar la estafa de los últimos cuatro años", en alusión a la gestión del expresidente Mauricio Macri.



"El gran dilema es hoy entre los que creen en un Estado asociado al que produce y a los trabajadores" y los que creen que "es un país para pocos" y llevan "su dinero a paraísos fiscales", mientras "sumergen en la pobreza a la Argentina", afirmó en el discurso que pronunció al presentar un nuevo programa Precios Cuidados para el sector de la construcción, en una fábrica del partido bonaerense de San Fernando.



"No queremos multiplicar la estafa que vivimos los últimos cuatro años", aseguró Fernández. Y agregó que ese modelo de país "no es una buena república" sino "un país que le sirve a muy pocos".



El presidente dijo que en una sociedad todos ganan lo que merecen, pero que, si "uno gana mucho y otros pocos, no es una sociedad sino una estafa".



Fernández estuvo acompañado en la fábrica de grifería Hidromet por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el titular de la cartera de Producción, Matías Kulfas; y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español.



Allí, tras contar la historia reciente de esa fábrica, que en los últimos cuatro años tuvo que reducir a la mitad su personal y su producción, se preguntó si eso era "una verdadera república", es decir si era un país en el que "la familia queda desamparada porque se perdió un trabajo, y en el que los productos no se producen".

En ese contexto, el mandatario no dudó en asociar "la victoria" a "la producción y el trabajo".