El presidente Alberto Fernández no descartó prolongar la cuarentena total que, por el momento, llegará hasta el 31 de marzo próximo.

CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El presidente de la Nación, Alberto Fernández, sostuvo este domingo por la noche que "es una posibilidad ampliar la cuarentena. No me va a temblar el pulso en hacerlo. La economía después se recuperará". Reiteró que "no voy a declarar el estado de sitio por unos estúpidos".

"Una sexta parte del movimiento que hubo ayer es lo que se notó hoy", dijo Fernández y aseguró que "se puso gente a disposición de la Justicia".

Fernández indicó que serán "muy estrictos" con los contrOles. . Agregó que "los sectores que peor la están pasando en la Argentina son mi mayor preocupación". Adelantó una serie de medidas para "monotributistas, pequeños comercios y quienes están fuera del sistema del control del Estado".

"Después del 13 de marzo, se fueron más de 20 mil argentinos al exterior. Es algo incomprensible. Muchos de los que reclaman ser repatriados son esos argentinos y hoy entramos en un dilema", afirmó Fernández y habló de dosificar el ingreso de argentinos.