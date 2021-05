El presidente Alberto Fernández consideró que “los distritos con clases presenciales” en pandemia “están jugando con fuego y el fuego va a quemar a la gente”. Le hizo duros cuestionamientos al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, en la vuelta de la actividad en los colegios durante la segunda ola de contagios de coronavirus.

Mencionó el caso de Alemania y dijo que en el país europeo “hay una estimación que se hace para medir el riesgo de la pandemia”. Sostuvo: “En Alemania con una tasa de incidencia de 320 contagios cada 100.000 habitantes -en dos semanas- se cierran las escuelas. En Estados Unidos es de 100. La Ciudad está con una incidencia de 1050 y Córdoba 1099, es decir que se triplica el indicador de Alemania y el conurbano bonaerense lo duplica con 750”.

En cuanto al impacto del último confinamiento sostuvo que los efectos de estas medidas se van a ver recién en 15 días. Dijo que entiende que “poco a poco deberían bajar los casos”. Consideró que “no es una situación simple y con esto solo no se arregla” y manifestó que “es necesario seguir sosteniendo al máximo la menor circulación posible”.

Expresó que mencionó estos datos “para que la gente entienda que no es un capricho, no es que se nos ocurrió arruinarles la vida a los porteños, cordobeses”. Dijo que con las limitaciones “la idea es cuidar a la gente, y está visto que la educación moviliza al 25% de lo que circula diariamente en Buenos Aires”.

Sostuvo que esta semana se pasó a “a una etapa más accesible”, después de las limitaciones duras. Aclaró que esto “no quiere decir que las cosas estén bien sino que hay que seguir cuidándose, evitar la circulación y evitar el contacto o la cercanía entre la gente porque vemos que es un virus que mutó su cepa y que ataca gente entre 40 y 70 años”.

Las frustradas negociaciones con Pfizer

Volvió a hablar del frustrado acuerdo con el laboratorio Pfizer y habló de “pedidos singulares” del laboratorio estadounidense. Mencionó que “es la primera vacuna” contra el COVID-19 que autorizaron y que lo hicieron porque inicialmente esa inmunización “iba a llegar”. Dijo que cuando analizaron el contrato consideraron que “los pedidos de Pfizer fueron realmente singulares”.

Recordó que tienen “un pacto de confidencialidad” y expresó que el laboratorio “planteó cosas que un Presidente seriamente no puede comprometer”. Manifestó que hicieron una ley “para atender a sus pedidos, pero tampoco les alcanzó, entonces siguieron pidiendo garantías e hizo imposible el acuerdo”. Aclaró que siguen las negociaciones con el laboratorio y que espera que puedan llegar a un consenso.

Llegada de vacunas

Destacó el arribo de más de 2,1 millones de vacunas de AstraZeneca y explicó que el abastecimiento aumentará “poco a poco”. Dijo que esta semana “tienen que llegar más vacunas del acuerdo con México, tienen que llegar las vacunas de Covax”.

Afirmó que a partir de junio “empezará la producción local de Sputnik V”. Sostuvo que cree que el próximo mes el país tendría “más de dos millones de dosis producidas en Argentina” de esta inmunización, con lo que se aceleraría la campaña de vacunación.

Macri “es un artista de la mentira”

Le respondió al expresidente Mauricio Macri, que consideró en La Noche de Mirtha que el mandatario “nunca tuvo la autoridad” y que cometió “contradicciones”. El Presidente dijo que el exmandatario “no quiere asumir los efectos de sus conductas”, que “la palabra se devalúa cuando se miente” y calificó a Macri como “un artista de la mentira”.

Además fue irónico al referirse a las declaraciones del expresidente, cuando dijo que terminaba su día “a las 7 y 8 de la noche”. El mandatario afirmó: “Cuando uno es presidente, lo que no tiene son horarios. Yo empiezo el día a las 7.30 u 8 y nunca sé cuándo termina, pero no me quejo”, en declaraciones a AM 990.

Fuente: TN