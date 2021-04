CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El presidente Alberto Fernández volvió a cuestionar este viernes al Poder Judicial, y defendió a Cristina Fernández de Kirchner de las acusaciones que pesan en su contra desde que dejó la presidencia.

“A veces me dicen: ‘Lo único que quiere es que a Cristina no la condenen’. Cristina no me necesita porque Cristina es inocente y finalmente su inocencia la va a probar", sostuvo el mandatario en diálogo con Navarro 2023, programa que se emite por El Destape Radio.

En ese sentido, Fernández aseguró que durante el gobierno de Macri "muchas veces se presionó para defender a funcionarios del gobierno".

"Lo que nunca se había visto era usar a la Justicia para perseguir a opositores. Lo que nunca se vio es que escriban las cosas que escribieron para justificar lo que hicieron. Es definitivamente llamativo porque lo mismo que digo de Lula podría decirlo de Cristina. Se han escrito y se han dicho cosas increíbles sobre la responsabilidad de Cristina”, sostuvo previo a opinar sobre las visitas de jueces a la Quinta de Olivos durante la gestión del fundador del Pro.

Al respecto, consideró que “no es un problema” que el líder de Cambiemos haya tenido “un vínculo individual” con algunos magistrados, pero que las decisiones que luego adoptaron en diversos expedientes lo llevan a “pensar definitivamente mal”.

“Se ha hecho una extensión del criterio de la asociación ilícita, que es un delito perverso que yo deploro pero que existe en el Código Penal, que es vergonzosa. Por el hecho de pertenecer a un directorio, vos sos responsable. A nosotros no nos deben condenar por lo que somos, sino por lo que hacemos. Y acá se condena por lo que somos”, opinó además el Jefe de Estado.

Y concluyó: “Cristina es jefa de no sé cuántas asociaciones ilícitas que no tienen nada que ver una con la otra. El argumento es el mismo: como era presidenta, no pudo no saber. Es una vergüenza ese argumento. Uno podría también pararse en la detención de Cristóbal López y Fabián de Souza. Un juez ordenó sus detenciones para que no puedan vender sus bienes. Esto es un estrago jurídico como nunca he visto. Para eso existen medidas cautelares patrimoniales, no se puede detener a alguien para que no disponga de sus bienes. Sin embargo hicieron eso”.