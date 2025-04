Imitando a la estrategia utilizada por el presidente Javier Milei durante su etapa como diputado, el senador santracruceño José María Carambia anunció que sorteará parte de su sueldo entre ciudadanos y una ONG.

El dinero que sorteará, según explicó Carambia en sus redes sociales, corresponde al último aumento recibido por los legisladores dela Cámara Alta.

“Como senador nacional, hace exactamente un mes he presentado una nota a la vicepresidente de la República Argentina, rechazando el aumento a los senadores y pidiendo la suspensión del mismo”, afirmó el santacruceño.

La santacruceña Luciana Martínez se sometió a la cirugía de sus sueños tras salir de Gran Hermano

Como finalmente ese incremento de la dieta se concretó, Carambia decidió utilizar la estrategia que tanto resultado le dio a Milei antes de llegar a la presidencia.

“Al no ser escuchado y al ser completamente desoído, se ha realizado el aumento igual. Por eso he decidido que la mitad del mismo, es decir un millón de pesos, sea entregado y sorteado para ONG de la provincia de Santa Cruz, y el otro millón de pesos será sorteado para dos vecinos de nuestra querida provincia”, detalló el senador.

Quienes busquen participar del sorteo tienen tienen tiempo hasta el 8 de mayo para inscribirse. El sorteo se realizará ese mismo día a las 18.

EL SENADOR QUE TUVO QUE ARMAR SU OFICINA EN UN PASILLO

Carambia fue elegido como senador de nación por Santa Cruz, sin embargo a más de 10 días de haber asumido la banca en el Congreso de la Nación y a diferencia del resto de los legisladores, no se le asignó aún una despacho.

La otra cara del petróleo: desvinculaciones silenciosas, indemnizaciones que frenan la crisis y el futuro incierto de miles de familias de Chubut y Santa Cruz

La falta de respuestas pese a los constantes reclamos de tener un lugar físico para comenzar a trabajar en el edificio legislativo, lo llevó a realizar una inusual medida de reclamo en diciembre del año pasado: se instaló en el pasillo del primer piso del Palacio, a metros de las oficinas de la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel.

“Estamos acá en el despacho, en la oficina. Todavía no nos asignaron ninguna, por eso tuvimos que armar acá improvisado, en medio del pasillo. Hay senadores que tienen tres y cuatro despachos, eh. Pero bueno, lamentablemente, a nosotros todavía no nos asignaron, pero no nos va a quitar las ganas de trabajar”, aseguró días atrás el senador.

Durante la elección de autoridades en la Cámara alta, Carambia manifestó: “Para quien no sabe, nosotros, con la senadora Gadano, llegamos sin ningún presidente en nuestra boleta. Fuimos con boleta corta. No sé cuántos senadores acá tienen la independencia política que tenemos nosotros para tomar decisiones por nuestra provincia y no por un partido político”.