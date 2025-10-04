Al borde de las lágrimas, Espert aseguró que está atravesando un mal momento: “Es muy angustiante”

José Luis Espert, primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, volvió a ratificar su postulación tras los rumores sobre una posible renuncia. El viernes se reunió con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos y este sábado brindó declaraciones radiales donde se mostró visiblemente afectado y al borde de las lágrimas.

“La estoy pasando muy mal, es muy angustiante”, dijo Espert en Radio Mitre, y agregó con voz quebrada: “Estoy roto por el estrago que este hijo de p... de Grabois ha hecho con mi familia”. Durante la entrevista, se notó su dificultad para contener la emoción al referirse a la presión que enfrentó en los últimos días.

Sobre las acusaciones que investiga la Justicia por su presunto vínculo con el empresario Fred Machado, detenido por narcotráfico, Espert explicó: “Pequé de ingenuo. Cuando confié en él, no era un narco. Me lo presentó gente muy honorable”. También aclaró la confusión sobre los viajes compartidos: “Fueron 18 viajes, ida y vuelta”, precisó.

El diputado negó que dentro del oficialismo se le haya solicitado abandonar la candidatura: “Es falso que me bajaron de actos. Nadie me pidió nada y no lo aceptaría tampoco. La campaña sigue con normalidad”. Reafirmó que el respaldo de Milei es suficiente y que “no aceptaría ningún pedido político de nadie que no fuera el Presidente”.

Acerca de su reunión en Olivos, Espert destacó que fue por iniciativa propia: “Es mi amigo. Cada vez que le digo que quiero hablar con él, no duda un minuto en recibirme. El Presidente me hubiese pegado una patada si sospechara que soy corrupto. Pero no tiene ninguna preocupación porque sabe quién soy y quién es Grabois. Tiene muy claro que es una opereta”.

En medio de la cumbre, de la que también participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo, Espert publicó en X: “No me bajo nada”, en respuesta al periodista Eduardo Feinmann. El propio Milei replicó el mensaje, desmintiendo los rumores que circulaban en la Casa Rosada.

El diputado reconoció que su reacción tardía ante las acusaciones generó confusión: “Me quedé corto en la respuesta que di porque la gente está esperando otra cosa”. A pesar del mal momento, ratificó que continuará con su campaña normalmente.