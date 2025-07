Los afiliados que fueron expulsados del Partido Justicialista de Chubut tras participar por fuera del espacio en las elecciones de 2023 podrán votar en la interna partidaria del próximo 3 de agosto.

Así lo confirmó Ariel Gamboa, candidato suplente de la lista que encabeza Dante Bowen, quien explicó que el padrón fue cerrado en marzo de este año, por lo que incluye a los sancionados con posterioridad.

“Están habilitados para votar porque el padrón se actualizó a marzo de 2025 y las sanciones fueron posteriores, así que están dentro del padrón confirmado para las votaciones”, indicó Gamboa, en diálogo con ADNSUR.

Aunque hasta ahora no se produjeron acercamientos concretos, Gamboa no descartó la posibilidad de abrir una instancia de diálogo con los expulsados: “No hemos tenido conversaciones, pero no sería para nada descabellado que las tengamos. Si van a votar, ojalá que se inclinen hacia nuestra lista”, auguró.

De cara a la interna que definirá autoridades partidarias luego de más de dos décadas sin elecciones abiertas, el dirigente remarcó el “entusiasmo” y la “alegría” que perciben en el territorio. “Muchos compañeros quieren participar. Incluso nos pasó que algunos no sabían que estaban afiliados, y otros que creían estarlo y no lo están”, describió.

Por otra parte, comentó que los apoderados continúan realizando gestiones ante la Junta Electoral del PJ para ordenar los padrones por escuela, que hoy presentan varios errores de organización. “Es uno de los reclamos principales, esperamos definiciones para saber con qué herramientas trabajaremos el domingo”, indicó.

Finamente, Gamboa expresó su invitación para que todos los afiliados participen de la jornada electoral del 3 de agosto, instancia frente a la que manifestó gran alegría por poder recuperar un espacio de participación por el que se su sector venía bregando desde hace tiempo.

Expulsiones recientes

A fines de junio, el PJ de Chubut resolvió la expulsión de Guillermo Almirón, Jorge Ávila, Gustavo Mac Karthy, Leila Lloyd Jones, Adrián Maderna y César Salamín, entre otros afiliados, por su participación representando a otros espacios políticos en las últimas elecciones.

La decisión fue adoptada por el Tribunal de Disciplina partidario, que consideró que los sancionados habían incurrido en “conductas gravemente lesivas” al presentarse como candidatos por fuera del PJ en las elecciones de 2023, lo que configuraría una falta grave según la carta orgánica.

Las expulsiones generaron críticas desde distintos sectores internos, que reclamaron mayor amplitud frente a un escenario de dispersión justicialista y llamaron a revisar mecanismos para consolidar la unidad de cara al futuro.

Sin embargo, como esas decisiones fueron adoptadas en forma posterior a la fecha de la oficialización del padrón de afiliados, todos estarán en condiciones de emitir su voto el próximo domingo.