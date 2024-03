Este viernes, Pablo Moyano secretario general del gremio Camioneros y cosecretario adjunto de la CGT (Confederación General del Trabajo), dijo que podría haber un nuevo para general contra Milei. En cuanto a la fecha, reveló que podría ser “para finales de marzo o principios de abril”.

Así lo expresó en el marco de una entrevista radial, donde también explicó el conflicto por la paritaria de camioneros que aún no fue homologada por el Gobierno Nacional.Cabe recordar que en una reunión convocada por la secretaría de Trabajo, una cámara empresaria no se presentó en el encuentro y todavía no hubo acuerdo paritario, que es superior al 15% fijado por el Ministerio de Economía.

“Esperemos que se homologue el acuerdo sino la única salida será un gran paro de camioneros o una movilización”, explicó Moyano. “El macrismo tomó una de las cámaras para no llegar a un acuerdo”, agregó. “Hablan de la libertad y ¿qué carajo se tiene que meter (Luis, ministro de Economía) Caputo o el mismo presidente en un acuerdo entre privados?”, agregó el secretario de Camioneros a Radio 10.

Gremios docentes de la CGT realizarán este lunes un paro en reclamo de "financiamiento de la educación"

En cuanto a un posible próximo paro general de la CGT, Moyano sostuvo que “seguramente vamos camino a un segundo paro. La CGT tiene que ir pensando una medida para finales de marzo o principios de abril”, señaló el dirigente gremial”.

El pasado 24 de enero, y a poco más de un mes de la asunción del presidente Javier Milei, la Conferederación General del Trabajo realizó el primer paro general contra las políticas de Javier Milei. De esta manera, realizaron movilizaciones y marchas en todo el país. La medida de fuerza se tomó para rechazar Decreto 70/2023 y a la Ley de Bases que comunicó el Gobierno.