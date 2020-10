TRELEW - Este jueves el intendente de Trelew, Adrián Maderna, se refirió a la interna del PJ y a los posibles candidatos que se presenten para cubir las bancas del senado que se renovarán en las próximas elecciones. En ese sentido, expresó que "Ricardo (Sastre) es un excelente candidato, si tuviera la intención (de postulares) no tendría inconveniente, lo apoyaría". En diálogo con Radio 3, Maderna señaló respecto a las internas del PJ que "la intención es participar, siempre y cuando haya un consenso en la práctica y no sólo en lo discursivo". Aunque admitió que la relación con Gustavo Mac Karthy no es la mejor, adelantó que proximamente se realizará una reunión para intentar un acercamiento.

"No hemos tenido el tiempo para charlar las cuestiones partidarias, son días intensos y delicados, pero la intención es participar siempre y cuando haya una lista de consenso que después se lleve a la práctica, no podemos mostrar un concepto de unidad cuando en la realidad política estemos diferenciados en varios sectores, no podemos decir una cosa y hacer otra", expresó durante la entrevista radial. Cabe recordar, que el cierre de listas para las elecciones internas del Partido Justicialista se realizará el próximo sábado.

Maderna sostuvo que "no he hablado con Gustavo Mac Karthy desde hace muchos meses, realmente no tenemos diálogo, seguramente tendremos alguna reunión entre hoy y mañana para ver si podemos acercar las partes, o seguiremos por carriles normales".

Por otro lado, enfatizó que considera que "Ricardo (Sastre) es un excelente candidato, ha sido intendente dos veces, conoce la realidad de cada municipio, una persona con mucha experiencia, no tendría inconveniente si tuviera la intención de ser candidato, si lo apoyaría".

En cuanto a su relación con el Gobernador Mariano Arcioni, la calificó como "buena, no tenemos puntos de desencuentros, aunque no hablamos demasiado, salvo alguna llamada telefónica esporádica. Más que diálogo, nosotros necesitamos que la realidad de la economía provincial pueda mejorar para que haya otro tipo de respuestas".

"Una forma de acompañar es no reclamar continuamente porque sabemos que los recursos son escasos y las necesidades son muchas, es un momento muy delicado, ojalá podamos tener otra dinámica en estos tres años que quedan de gestión", apuntó a Radio 3.