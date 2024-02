Este jueves, el vocero presidencial Manuel Adorni trató de desmentir que Nación le había mandado fondos a Chubut. Así lo reflejó en una conferencia de prensa realizada en Casa Rosada. Además, se refirió a los festivales populares realizados en la provincia patagónica. "Les cuento los fondos transferidos a Chubut en términos de coparticipación en febrero: $21.971 millones. Durante este mismo lapso la provincia realizó 25 festivales", cuestionó Adorni, que definió esos festivales como gasto superfluo.

"Dentro de estos festivales que organizó, colaboró o aportó Chubut durante febrero, durante el mes que recibió 22 mil millones de pesos de coparticipación, están la Fiesta nacional del tren a vapor, la Fiesta regional de la tortilla al rescoldo, la Fiesta de la doma y el folklore, la Fiesta regional de la flecha, la Fiesta provincial del caballo, entre otras fiestas locales populares", chicaneó.

Sin embargo, fue consultado por precisiones, Adorni remarcó: “Yo no dije que no habíamos transferido lo del Fondo Compensador del Transporte sino que habían dicho que era para otro fondo y que no era así. Sí se transfirió lo del Fondo Compensador del Transporte”. De esta manera, confirmó que Javier Milei envió a Chubut más de 200 millones de pesos para el transporte, tal como señaló ADNSUR.

Cabe recordar que el fiscal de Estado de Chubut, Andrés Giacomone sostuvo que “se cumplió la medida y ya giraron los fondos de lo que tiene que ver con el mes de noviembre” En tanto, aclaró que si bien "ese fallo todavía no está apelado", reconoció que el gobierno nacional "está en su derecho de apelar".

De esta manera, el Gobierno Nacional acató el fallo judicial realizado por el juez federal de Rawson, Hugo Sastre, quien ordenó el pasado jueves 22 de febrero, restablecer los subsidios al transporte en la provincia de Chubut.