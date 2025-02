Este martes 18 de febrero, Manuel Adorni le marcó la cancha a Santiago Caputo por interrumpir una entrevista a Milei, en medio del escándalo cripto.

Luego del polémico video que se filtró en redes sociales, el vocero presidencial fue contundente y habló sobre la decisión que tomó el asesor del presidente en plena nota con el periodista Jonatan Viale. Además, remarcó que Milei, una vez finalizada la entrevista, le dijo: “Santiago, esto fue innecesario”.

Durante la conversación, una voz en off cortó la grabación en un momento clave cuando Milei mencionó al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en el marco del escándalo de la criptomoneda $LIBRA.

Adorni explicó que la decisión de interrumpir la grabación fue tomada por Santiago Caputo, asesor cercano a Milei, quien no estaba acostumbrado a la dinámica de las entrevistas en vivo. Según el vocero, Caputo "decidió frenar la nota cuando Milei comenzó a hablar sobre el rol de Cúneo Libarona" y agregó: "No había nada malo en lo que se había dicho, pero Santiago Caputo tiene el defecto de la excelencia", haciendo referencia a su afán de evitar cualquier tipo de confusión.

"Habitualmente no está en las entrevistas, entonces tal vez no sabía que la dinámica es no cortar por ningún motivo", señaló Adorni, quien admitió que fue un error técnico.

"Cuando ves los tres minutos de contexto, es simplemente una corrección para evitar confusiones con el ministerio de Justicia", aseguró. Además, resaltó que el presidente "no sugiere preguntas ni temas" durante sus encuentros con la prensa.

EL DIÁLOGO Y LA INTERRUPCIÓN DE SANTIAGO CAPUTO

En ese momento, se escucha una voz detrás de cámara que le pide a Viale "cortar" la entrevista. Según el relato del conductor, Santiago Caputo, un hombre rubio de camisa blanca y tatuajes, intervino para interrumpir la conversación y evitar que Milei siga hablando sobre el tema. Después de la intervención, Viale reconoce que el presidente podría tener "un quilombo judicial" si continuaba con esa línea de preguntas.

Viale tomó aire, pensó, se rió y le consultó al presidente "¿cómo veníamos?". "No sé, volvé a preguntar sobre $LIBRA, ¿qué sé yo?", propuso Milei, y Viale accedió: "Dale, vuelvo desde ahí".

El clip del "crudo" de la entrevista fue cargado por TN en su cuenta oficial de YouTube y, al advertir el error, lo eliminaron y cargaron otra versión con el audio defectuoso que rápidamente hicieron privado.

El video que fue transmitido en vivo fue subido recién cerca de la medianoche, unas tres horas más tarde de la emisión original, mientras que en X el tema acaparaba la conversación.

Con información de Diario El Día de La Plata, redactada y editada por un periodista de ADNSUR