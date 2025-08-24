El vocero presidencial, Manuel Adorni, se expresó de forma indirecta sobre la polémica abierta tras la filtración de los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, quien acusa a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, de pedir coimas a través de su armador, Eduardo “Lule” Menem.

“El tiempo es el único juez que siempre revela la verdad. Fin”, señaló a través de su cuenta de X. El funcionario del Gobierno afirmó:

Manuel Adorni es de los pocos miembros del Gobierno nacional que habló sobre el tema, y el breve mensaje llega en medio de la investigación judicial a cargo del juez Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi, a raíz de la denuncia que impulsó el abogado Gregorio Dalbón.

El letrado, quien es defensor de la ex presidenta Cristina Kirchner, acusó a los hermanos Milei, a Menem, a Spagnuolo y a Eduardo Kovalivker, propietario de la droguería Suizo Argentina, por los delitos de defraudación por administración fraudulenta, estafa, asociación ilícita, cohecho activo y negociaciones incompatibles.

En las últimas horas, la Justicia interceptó a Kovalivker en Nordelta y, durante el allanamiento, descubrió sobres con más de 260.000 dólares y 7.000.000 de pesos en efectivo en su vehículo. Lo propio ocurrió con Diego Spagnuolo, quien fue localizado en una vivienda del partido bonaerense de Pilar: la Policía llegó por indicación de terceros y allí se secuestró su teléfono celular.

Fuentes judiciales precisaron a la Agencia Noticias Argentinas que Spagnuolo se había mudado a ese lugar hacía poco tiempo y estaba dentro de un auto Volkswagen Nivus cuando lo encontraron los investigadores, quienes secuestraron su celular para peritarlo; además, se le incautó una computadora y documentación.