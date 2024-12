Adormi vs. Silvestre: ¿puede ser el escenario entre dos comunicadores en las próximas elecciones?

Tras el anuncio de Jorge Macri sobre la posibilidad de adelantar las elecciones porteñas a principios de julio, Clarín publicó una encuesta que reflejaba la tensa situación política en la Ciudad.

Aunque el jefe de Gobierno tomó esta decisión con la intención de proteger el distrito, el primer sondeo ya generó preocupaciones dentro del PRO.

Un nuevo estudio al que tuvo acceso ese diario durante el fin de semana resulta aún más revelador.

Se trata de una encuesta privada que analiza la contienda por las diputaciones nacionales en CABA, de cara a las elecciones Legislativas de 2025.

En este caso, el candidato del PRO no solo no ocupa el primer lugar, sino que comparte la segunda posición con un candidato kirchnerista particular: un reconocido periodista.

El estudio fue realizado por Proyección, una consultora dirigida por el analista Manuel Zunino.

"Si las elecciones a Diputados fueran hoy y estos fueran los candidatos, ¿a quién elegiría?", pregunta el sondeo que el diario tuvo la oportunidad de ver. En la parte superior aparece Manuel Adorni, vocero presidencial y uno de los nombres que más resuena en el Gobierno para las listas porteñas.

En la Ciudad se renovarán 13 diputados nacionales y tres senadores. Adorni es mencionado para ambos cargos, aunque es más probable que aspire a la Cámara alta si finalmente no se llega a un acuerdo y los libertarios y el PRO compiten de manera separada.

Según la encuesta de Proyección, Adorni alcanza un 22,8%. Por debajo de él, con 16 puntos, se encuentran María Eugenia Vidal y Gustavo "Gato" Silvestre.

La actual diputada debe renovar su banca por el PRO, y su posible candidatura por la Ciudad vuelve a estar sobre la mesa, a pesar de su trayectoria como exgobernadora bonaerense.

El periodista de C5N, vinculado al perfil K, no es la primera vez que lo evalúan, aunque nunca ha presentado su candidatura.

Actualmente, se mencionan a Leandro Santoro (diputado actual) y Mariano Recalde (senador) como posibles postulantes de ese espacio.

En la parte inferior de la tabla, con cifras de un solo dígito, aparecen nombres destacados como Martín Lousteau (radical, cuyo cargo de senador vence, alcanzando un 8,5%) y Elisa Carrió (de la Coalición Cívica, quien ha manifestado que podría presentarse y registra un 4,1%).