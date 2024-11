El juez Julián Ercolini, que entiende en la causa que involucra al ex presidente de la nación, Alberto Fernández y su ex pareja Fabiola Yáñez, intimó a Fernández a dejar de comunicarse con Yáñez ya que esto trasgrede la restricción perimetral impuesta en la causa judicial.

Esto sucedió luego de que Mariana Gallego, la abogada de la ex primera dama, hiciese una presentación donde se detalla que el ex presidente le envió dos mensajes de WhatsApp a su ex pareja. “Mi mandante entiende que esta comunicación tuvo por claro objeto perturbar la estabilidad emocional de la Sra. Yáñez e incluso podría considerarse una violación a la medida cautelar dictada”, sostuvo la letrada.

En respuesta a esto, el juez Ercolini tomó cartas en el asunto y le reclamó a Alberto que se abstuviera de comunicarse tanto con Fabiola como con cualquiera de sus familiares.

La Junta Electoral proclamó a Cristina Fernández como la nueva presidente del PJ

“Intímese [...] a Alberto Ángel Fernández a través de su defensa a cesar de forma inmediata todo acto de perturbación o intimación que, directa o indirectamente, realice hacia Fabiola Yañez, tanto en el espacio analógica como en el digital, conforme ya le fue impuesto en el resolutorio dictado el pasado 6 de agosto”, dice el escrito del juez.

Y agrega: “El nombrado no podrá contactarse con los familiares de Yañez por cuestiones que excedan el vínculo con el hijo que tienen en común, y dicho contacto deberá ser previamente autorizado por la progenitora”, sostuvo el magistrado. “Asimismo, hágasele saber que de persistir con dicho accionar, ante la reiteración de incumplimientos de esta naturaleza, estos podrán ser considerados como actos de obstrucción a la justicia”.

El Gobierno le cambió el nombre al Gasoducto "Néstor Kirchner"

Uno de los mensajes de Alberto Fernández a su ex pareja fue una nota periodística titulada "Mentiras e inconsistencias en el relato de la familia Yáñez", donde se ponen en duda las declaraciones de la madre y la hermana de la ex presidente.

En otro mensaje le envió una publicación de la red social X, de la que no se brindaron detalles.