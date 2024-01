Este lunes por la mañana en el Salón de Usos Múltiples de Vialidad Provincial, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres firmó un acuerdo con dos provincias patagónicas para financiar una obra que otorgue gas natural en escuelas y hospitales de Chubut.

En el encuentro, participó el secretario coordinador de Gabinete, Guillermo Almirón y el escribano general de Gobierno, Marcelo Luis Lizurume, quien certificó con la validez del acta.

Cabe recordar que el acuerdo se dio con las provincias de Río Negro y Neuquén, que tendrá como objetivo financiar tres plantas de compresión y garantizar llevar gas natural a escuelas y hospitales de la provincia, durante el próximo invierno. Además, asegura la provisión para familias de la provincia que hoy no cuentan con este servicio. En tanto, la obra tendría un valor superior a los seis mil millones de pesos.

Torres en la Fiesta de la Cereza de Gaiman: “Vamos a acompañar siempre a nuestras economías regionales”

“Esta obra es fundamental para que podamos iniciar el ciclo lectivo en todas las escuelas de la provincia, porque en Chubut no podemos permitir que se vuelva a perder ni un solo día de clases por falta de calefacción, como pasaba en la gestión anterior”, expresó Torres.

Por otra parte, sostuvo que “la instalación debería haber sido realizada por el Gobierno Nacional”, pero las tres plantas de compresión nunca fueron puestas en funcionamiento y hace muchos años que se están oxidando en Rosario: por eso la importancia de este compromiso entre las tres provincias para realizar una obra tan fundamental para todos los chubutenses”.

“La idea es que Chubut, Río Negro y Neuquén puedan financiar a Camuzzi para la instalación de estas plantas de compresión, con lo cual estaríamos dándole factibilidad a más de 12.000 conexiones de gas, porque hoy la situación es crítica, especialmente en la zona de la cordillera”, añadió el gobernador.

El gobernador Torres mantuvo un encuentro de trabajo con la ministra de Capital Humano de la Nación.

Además, recordó que “desde el primer día dijimos que la prioridad absoluta de nuestro gobierno iba a ser la educación, y es por eso que desde el gobierno estamos trabajando todos los días con las escuelas, con los docentes y los alumnos”. En esta línea, afirmó que “vamos a garantizar que este invierno no se vuelva a perder ni un solo día de clases por frío, o por falta de calefacción, porque la educación es un derecho de todos los chubutenses y es nuestra responsabilidad que haya un Estado presente que llegue a cada rincón de la provincia, garantizando así el inicio del ciclo lectivo”.

EL RECLAMO DE TORRES EN SU ROL DE SENADOR

Durante noviembre del año 2022, cuando Ignacio Torres era senador nacional, había expuesto sobre el tema, en el marco del análisis del Proyecto de Presupuesto Nacional 2023, incluyendo un reclamo a Flavia Royón, secretaria de Energía de la Nación de aquel momento, la instalación de estas plantas de compresión que habrían permitido que las familias cordilleranas, las escuelas y los hospitales de la región tuvieran acceso al gas natural.

Gobernadores patagónicos firmaron un acuerdo para la finalización de la ampliación del Gasoducto Cordillera

En tanto, Royón respondió que la instalación estaba demorada por “detalles técnicos” que tenían que ser revisados, aunque el Gobierno Nacional no ofreció una solución concreta a la obra necesaria en Chubut y teniendo en cuenta que autoridades de Camuzzi expresaron en su momento que, hasta que no esté resuelto el tema, no se puede instalar ni un solo medidor de gas más en la región.

Por último, Torres señaló que “antes de que termine el verano tenemos que tener instalada al menos una de las plantas de compresión”. “Desde el gobierno vamos a hacer todas las ingenierías financieras que sean necesarias, porque más allá de la difícil situación económica del país no podemos prescindir de tener gas, de tener agua, de tener energía eléctrica, y sobre todo no podemos permitir que no se inicien las clases en nuestra provincia”, concluyó.