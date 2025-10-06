El diputado nacional y ex candidato de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, renunció a la titularidad de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

El economista tomó su decisión en medio de las presiones de la oposición y pocas horas después de que presentara su declinación a la candidatura de las próximas elecciones legislativas de octubre, tras la confirmación de su vínculo con Federico “Fred” Machado, un empresario argentino acusado en Estados Unidos de lavado de dinero, fraude y actividades relacionadas con el narcotráfico.

En el cierre del domingo, tras un fin de semana repleto de especulaciones, Espert decidió “dar un paso al costado por la Argentina” y, según Milei, demostró que fue un acto “maravilloso” porque dejó demostrado que “no son lo mismo”: “Antepuso el país a una situación personal”, remarcó el mandatario.

“En estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la página de su triste historia. Desde que el Presidente asumió está llevando adelante ese cambio con el esfuerzo y acompañamiento de la mayoría de los argentinos”, indicó ayer Espert.

Por otra parte, aseguró que las acusaciones en su contra son parte de "una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas”, en referencia al kirchnerismo y, puntualmente, a los candidatos de Fuerza Patria, Jorge Taiana y Juan Grabois.

En la misma línea, calificó de “despiadado” el juicio mediático que recibió hacia su persona y al que “no se seguirá prestando”: “A diferencia de los que, ante cada campaña electoral, utilizan las mismas armas, yo no tengo nada que ocultar”.

También señaló que demostrará su inocencia ante la Justicia, y lo hará “sin fueros ni privilegios”, y les solicitó a sus compañeros de LLA “que no se dejen psicopatear” porque les dará explicaciones “en su debido momento y en donde corresponda”.

“El tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y así evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el rumbo de nuestro país. Deseo que los argentinos vivamos como nos merecemos. Por eso no puedo permitir que el proyecto de país que emprendimos con tanto esfuerzo se desmorone”, concluyó.

El día después de los cambios instrumentados y la salida de Espert de la lista bonaerense de La Libertad Avanza, la mesa de campaña se reúne por estas horas en Casa Rosada con la presencia del flamante primer candidato por la provincia, el diputado Diego Santilli.

Desde las 13, se dan cita en el Salón de los Científicos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el armador del interior, Eduardo “Lule” Menem; los diputados del PRO Diego Santilli y Cristian Ritondo, y los equipos que asisten a cada uno de los integrantes.

En traje de flamante primer candidato, Santilli atravesó el Salón de los Bustos de Casa Rosada a las 13.01, con el intercambio iniciado, y se sumó a la instancia en la que se debate la estrategia y las actividades camino a los comicios nacionales.

Aún a la espera de la aprobación de la Justicia Electoral respecto a la modificación en la nómina, el diputado del PRO aprovechó la mañana para instalar su postura. “Me toca asumir la responsabilidad”, admitió el legislador en declaraciones a Radio Rivadavia, y tras el anuncio de Espert por redes sociales.

Este martes, el legislador se mostrará junto al presidente Milei durante un viaje exprés a la ciudad costera de Mar del Plata, donde recorrerán la fábrica de la empresa de capitales estadounidenses Lamb Weston, proveedora de productos congelados de papas fritas, y desfilarán por la calle Güemes, importante zona turística y de comercios en la ciudad.