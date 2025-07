El accidente ocurrió este jueves por la mañana, cuando vehículo de la Legislatura de Chubut, conducido por un chofer oficial, perdió el control y terminó despistándose.

A bordo de la camioneta viajaba la diputada provincial de Despierta Chubut, Mariela Tamame, junto a otros empleados legislativos y colaboradores de la legisladora, quienes se dirigían a Comodoro Rivadavia para participar de la inauguración de la Ciudad Judicial.

Todas las personas involucradas recibieron asistencia en el lugar y fueron sometidas a los controles médicos de rigor para evaluar su estado de salud.

Según publica Jornada, la legisladora sufrió lesiones de distinta consideración y está siendo traslada al Hospital Zonal de Trelew para su evaluación. Se encuentra fuera de peligro.

El accidente ocurrió en medio de recomendaciones de Vialidad Nacional de precaución para circular por la acumulación de hielo y la escasa visibilidad, en distintos puntos de la provincia por caída de nieve en las últimas horas.

En medio de una intensa ola polar que afecta a gran parte de Argentina, Comodoro Rivadavia experimentó su primera nevada del año, cubriendo parcialmente de blanco los cerros y zonas altas de la ciudad.

A pesar de las condiciones climáticas adversas, las rutas de Chubut se mantienen transitables, detallaron desde Vialidad Nacional.

Sin embargo, se insta a extremar las precauciones debido a la presencia de hielo, nieve y condiciones resbaladizas en varios tramos de la Ruta Nacional N°3, entre Trelew y Comodoro.

