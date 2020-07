RAWSON (ADNSUR)- En Casa de Gobierno se llevó a cabo este viernes el acto de asunción de Carlos Simionati como presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), al cual había renunciado hace tres semanas. Desde ahora volverá a estar al frente del organismo, y reemplazará a Ivana Papaianni, quien había asumido en su lugar tras la renuncia.

“Yo tenía algunos inconvenientes familiares, hace una semana que no venía al Instituto, pero solucioné mis problemas y el gobernador me convocó nuevamente”, afirmó Simionati.

Asimismo, aclaró que la salida de Andrés Meizner del gabinete “no tuvo nada que ver” con su regreso “sinceramente no”, dijo y negó algún entredicho, y un posible pedido de renuncia por parte del ex secretario general de Gobierno. “El instituto es un organismo que te lleva mucho tiempo, yo no se lo podía dedicar y no me aprecio lógico seguir. El gobernador (Mariano Arcioni) me convocó y acepté nuevamente”, señaló el funcionario.

Por último, manifestó que “es otra etapa porque el Gobierno Nacional ha encarado una nueva etapa, va a reactivar la obra pública y para nosotros esto es muy importante”, dijo. Mientras que confirmó que se reunirá con la UOCRA y empresarios “tenemos que fijar nuevos planes de trabajo y poner fecha de terminación de obra con más precisión que la que tenemos ahora”.