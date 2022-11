El 17 de octubre de 1945 nació el movimiento justicialista con la manifestación popular para la liberación del entonces coronel Juan Domingo Perón, que un año después llegó a presidente. En 1955, tras el golpe de Estado de la Revolución Libertadora, debió partir al exilio. Volvió a pisar Argentina 17 años después, el 17 de noviembre de 1972, en un viaje fue el comienzo del proceso que llevaría a Perón de nuevo a la Casa Rosada. Esa fecha quedó marcada a fuego en los partidarios del movimiento, que lo recuerdan en cada aniversario como el Día de la Militancia.

Pero a Perón le dio el cuero, nomás. Mientras las juventudes peronistas cantaban "Lanusse, marmota, Perón vuelve cuando se le cantan las pelotas", el expresidente preparaba su regreso. Desde Madrid diseñaba su estrategia y organizaba futuras reuniones con las fuerzas políticas, en especial con la Unión Cívica Radical.

Te vas porque yo quiero que te vayas y otras “canciones” de la política chubutense

En tanto, se concertó una comitiva para ir a buscar a Perón, conformada por figuras de la política, el espectáculo, el deporte y el quehacer cultural. Este grupo inédito tenía como objetivo desestimar cualquier intento de derribar el avión que traería de regreso al General.

El 14 de noviembre Perón viajó a Roma donde se encontró con Héctor Cámpora y con su secretario José López Rega. Dos días después, el jueves 16 a las 20:25 (la hora en la que había fallecido Evita en 1952), el DC-8 Giuseppe Verdi de Alitalia partió del aeropuerto de Fiumicino con destino a Buenos Aires.Una mañana de lluvia

La aeronave aterrizó en Ezeiza al día siguiente a las 11.09 de una mañana lluviosa. Pese a los reparos que había tomado el gobierno militar, miles de personas se habían movilizado al aeropuerto. Cuando Perón comenzó a bajar la escalerilla, el gremialista José Ignacio Rucci se apuró para cubrirlo con su paraguas y la foto de ese momento recorrió el mundo. El General había vuelto al país.

Alberto Fernández habló sobre su gastritis erosiva y dijo que fue por “nervios y estrés”

De allí Perón es llevado al Hotel Internacional de Ezeiza para tener un diálogo con el enviado de Lanusse, el brigadier Ezequiel Martínez. Al día siguiente es trasladado a una casa de la calle Gaspar Campos, en Vicente López. Apenas instalado, ante una nube de periodistas que le piden que salga al balcón porque hace "tres días que no dormimos", Perón les responde alegre: "Y yo, que hace tres días que no me saco los botines".

Allí miles de fanáticos, muchos de los cuales nunca habían visto al líder del Justicialismo, colmaron las calles adyacentes con banderas y pancartas. Los bombos sonaban día y noche, junto con los cánticos: "La Casa Rosada cambió de dirección, está en Vicente López por orden de Perón".

Diputados retomó el análisis de la Ley de Envases

La estadía de Perón en el país, sin embargo, fue breve. Por la cláusula de residencia él no podía ser el candidato, pero arma el frente civil para encontrar la salida institucional. Se abraza con el jefe radical Ricardo Balbín y hace saber que Héctor Cámpora -"el hombre más leal que ha tenido a su servicio durante en los últimos 27 años", dijo la revista Gente- era su candidato a presidente. Cámpora, a su vez, eligió al dirigente del partido Conservador Popular Vicente Solano Lima como su compañero de fórmula del Frente Justicialista de Liberación (FREJULI) para las próximas elecciones.

La CGT Comodoro definió el 5 de diciembre como fecha para la normalización

Con los deberes cumplidos, Juan Domingo Perón abandonó Argentina la noche del 14 de diciembre. Volvería definitivamente el 20 de junio del año siguiente, con Cámpora ya presidente, pero esa es otra historia.