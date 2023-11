EL FINAL FELIZ DE AQUELLA DISPUTA POR LA COMISARIO

“Nosotros valoramos mucho a Laura Mirantes, lo que pasa es que ahora está confundida, pero ya después de que ganemos las elecciones la vamos a convocar a trabajar con nosotros”, había dicho el entonces candidato a gobernador, Ignacio Torres, durante el debate organizado por ADNSUR y Canal 12 en Comodoro Rivadavia, el 12 de julio último.

Fue uno de los pocos cruces simpáticos del hoy gobernador electo con César Treffinger, quien luego devolvió el chiste con una sonrisa: “No está confundida Laura, tiene las ideas muy claras y es parte de nuestro proyecto para transformar Chubut”, dijo Treffinger en relación a su compañera de fórmula para la gobernación, que luego repitieron para la diputación nacional.

La anécdota viene a cuento porque Mirantes estuvo en el centro de todas las miradas en los últimos días, luego de Torres dijera en la semana que habrá “una libertaria en su gabinete” y los primeros rumore la pusieron en el centro de la escena, dando por sentado que se trataba de ella.

En un momento pareció que no se daría, porque hubo mensajes de César Treffinger en sentido contrario, advirtiendo que nadie había hablado con ellos y pidió que “no hacerse eco de acuerdos que no existen”. Según trascendió antes del fin de semana, los libertarios de Chubut también están a la espera de un llamado de Javier Milei ante la necesidad de completar distintas áreas del gobierno nacional en la provincia, tales como las delegaciones de ANSES, PAMI, Migraciones, etc.

Sin embargo, la confirmación llegó el domingo por la tarde, ya que desde el propio Ignacio Torres salió a confirmar la incorporación de Mirantes, al frente de la “Secretaría de Vinculación Ciudadana”.

¿HABRÁ ALIANZA?

Por otra parte, la conocida antipatía de Treffinger hacia Torres hacía prever una negativa a que los referentes libertarios se sumen al futuro gobierno, pero la incorporación de Mirantes abre ahora lugar a las especulaciones sobre una posible alianza en el plano legislativo, del mismo modo que a nivel nacional los libertarios tienden vínculos con el sector de Juntos por el Cambio que responde a Mauricio Macri y Patricia Bullrich. ¿Habrá dado el visto bueno Treffinger, o será una decisión individual de su ex candidata a vicegobernadora?

En cualquier caso, Mirantes fue centro de las miradas en la escena política durante la última semana y su popularidad sigue en ascenso. Desde el inicio de la campaña debió sortear obstáculos, ya que incluso su participación fue puesta en duda ante el reclamo de sectores de la fuerza policial, que intentaron impugnar su postulación en base a la ley orgánica policial, lo que finalmente fue desestimado por la justicia electoral provincial.

¿QUIÉN RESOLVIÓ EL CONFLICTO DE LA PESCA?

El piquete del SUPA, gremio que representa a trabajadores de la estiba en el puerto de Rawson, con corte de ruta incluido durante la jornada del martes en el acceso a Rawson, quedó temporalmente en suspenso tras un acuerdo alcanzado para que la flota amarilla pudiera salir a iniciar la prospección del langostino.

Sin embargo, quedó la duda de quién fue el protagonista del acuerdo. Por un lado el gobierno provincial salió a decir que por intervención de Mariano Arcioni se había superado el problema. Por el otro, desde la cámara empresaria de la flota amarilla, su presidente Gustavo González enfatizó que fue la mediación del gobernador electo, Ignacio Torres, lo que posibilitó destrabar temporalmente el problema.

A todo esto, el conflicto no quedó resuelto. Sólo se hizo un acuerdo para poder iniciar la temporada de pesca, cuya demora, tal como reflejó ADNSUR, costó la pérdida de divisas por más de 120 millones de dólares, de los cuales el 60% se derrama en pagos de salarios e impuestos en la provincia.

Por lo demás, el conflicto salarial continúa, porque mientras las empresas pesqueras ofrecen a los estibadores un 130% de recomposición, al igual que a otros sectores de la pesca, el gremio exige un 160%, que sumando adicionales, según informó González, implica un 190%. Por si se desata de nuevo el conflicto, habrá que ver cuál de los dos gobernadores, el actual o el futuro, logra desempatar.

UN JUGADOR CON PESO POLÍTICO DETRÁS DE ESCENA

La primicia anticipada por ADNSUR sobre la incorporación de Andrés Meiszner al gabinete de Torres, como futuro ministro Gobierno, se vio confirmada con el rol activo que asumió el ex funcionario de Arcioni en las reuniones con sectores de la pesca, como ladero del actual senador. Además, ya expuso las primeras medias que quiere llevar adelante, ante sus pares de gabinete.

Otro dato que deja en evidencia el perfil del futuro funcionario es el protagonismo de su socio en el estudio jurídico, Diego Martínez Zapata, quien se desempeñó años atrás como fiscal de Estado en el gobierno de Mario Das Neves y ocupó otros cargos, con una extensa trayectoria política que inició desde muy joven. Aunque ya no está en la escena pública, quienes conocen la política provincial no dudan de que continúa con mucha influencia, como figura de consulta, incluso para el diseño de políticas públicas.

La llegada de Meiszner al gobierno de Torres refleja que no sólo tuvo injerencia en el gobierno de Mariano Arcioni, confirmando las vinculaciones del abogado, que se extienden también hacia el Superior Tribunal de Justicia.

En relación a Meiszner, algunos analistas se preguntan cómo funcionará en tándem con Torres, recordando su paso por el gobierno de Arcioni, donde desplegó un alto volumen político que incluso en su momento lo llevó a chocar con el mandatario provincial. ¿Aceptará Torres un funcionario de perfil tan alto, o el próximo ministro habrá aprendido a regular la ‘intensidad’ en su cargo? Las preguntas empezarán a resolverse desde el 10 de diciembre.

RUIDOS POR CARGOS EN LEGISLATURA

Entre los datos ya anticipados por esta agencia respecto de las futuras autoridades de Legislatura están confirmados Luis Juncos como vicepresidente primero y Valeria Romero, de Puerto Madryn, como secretaria legislativa. Lo que más ruido hace, de los nombres impulsados por el futuro vicegobernador, Gustavo Menna, es el de Florencia Rosi, como secretaria habilitada.

¿A qué se deben las dudas? Por lo que trascendió, el sector radical de Trelew, encabezado por Gerardo Merino, habría puesto el grito en el cielo debido a que la mencionada dirigente es del sector de Mario Cimadevilla, quien trabajó abiertamente para Federico Massoni, en aquella interna ganada por Merino, próximo a asumir la intendencia.

Además, los memoriosos recuerdan que Rosi no sólo trabajó para Massoni en la interna, sino que luego, en la general, se la vio cercana a la propuesta de Gustavo Mac Karthy, quien compitió y perdió por la intendencia encabezando la lista del PLICH, la alianza encabezada por César Treffinger.

A estar por estos rumores, Rosi enfrentó en todas las instancias a Merino, lo que habría sido motivo del descontento planteado por el veterinario trelewense. Sin embargo, se cree que el enojo no llegará a bloquear la designación, ya que fue un pedido expreso de Gustavo Menna para poder incorporar a personas de su absoluta confianza en el manejo de la Legislatura. Al final habrá consenso, pero el ruido, sin dudas, se hizo escuchar.

UNA SENADORA COMODORENSE ASUMIRÁ UN ROL CLAVE

Un nombre del que pocos hablan empezará a estar en el centro de las miradas políticas el próximo 10 de diciembre. Se trata de la contadora comodorense Andrea Cristina ,quien asumirá la banca en el Senado que dejará Ignacio Torres para asumir como gobernador de Chubut.

Con 4 años para desempeñar por delate, la joven legisladora se desempeñará en un bloque que definirá posicionamientos en función del acuerdo establecido entre Mauricio Macri y Javier Milei, por lo que su voto podría resultar importante en función de las alianzas que se irán tejiendo en el desenvolvimiento de la gestión y las necesidades que vayan planteando los gobernadores. En la Cámara Alta está también Edith Terenzi, aliada de Nacho Torres, además de Carlos Linares, por el justicialismo, pero no sería extraño que en algunas iniciativas la diferencia partidaria deba disimularse para avanzar en temas vinculados a la región.

Cristina, de 34 años, será la senadora más joven de la Cámara (al igual que lo es hoy Torres) y nunca ocupó cargos políticos. “Me involucré en 2019, desde la juventud del PRO –relató en agosto último, durante una entrevista en la que fue presentada públicamente-. Voy a apuntar a leyes que generen empleo, porque hoy tenemos un exceso de regulaciones que desvirtúan totalmente la economía –anticipó-. Mi idea es trabajar para que crezca el sector privado, que es el que puede generar empleo genuino”.

Aunque es contadora pública, no ejerce, ya que se dedicó desde hace algunos años al negocio familiar, en el rubro mercería. “El IVA impacta mucho a las clases más bajas, porque es un impuesto que soporta el consumidor final. Hay que hacer una reforma tributaria global, no sobre cada impuesto en forma individual”, había expresado en ese momento.

EL CONCEJAL CON LEONCITO CARIÑOSO

El concejal Omar Lattanzio mostró en la última sesión un llamativo león sobre su banca, en alusión celebratoria al triunfo del candidato libertario, Javier Milei, al que él responde desde su bloque llamado, curiosamente, ‘Raúl Alfonsín’ (denostado en más de una oportunidad por el flamante presidente electo). El muñeco de peluche en realidad no mostraba al rugiente león con el que suele identificarse el líder anarco capitalista, sino un simpático leoncito cariñoso, con una tierna sonrisa en su rostro.

En sus habituales cruces con el peronismo, Lattanzio no sólo votó en contra de la ordenanza tributaria y el presupuesto 2024, a los que volvió a cuestionar, sino que reinterpretó la marcha peronista que, según dijo durante una réplica a la concejal Viviana Navarro, “en lugar de ‘Perón-Perón van a tener que cantar ‘Perdón-perdón’”, para enumerar a continuación una larga lista de críticas al gobierno nacional que concluirá el próximo 10 de diciembre.

A propósito de Lattanzio, fue otro de los nombres que se rumoreó en la semana, en relación a una posible convocatoria de Ignacio Torres para sumarse a su equipo de gobierno.

¿NO LE SATIS QUÉ?

La réplica del concejal Gustavo Reyes a las críticas de Lattanzio hacia el presupuesto municipal 2024 lo encontró en un final con una palabra complicada, ya que el edil peronista venía refutando los argumentos en contra hasta llegar al corolario: “Si al concejal no le stasifff… no le sa-tis-fizo”, dijo Reyes, hablando más despacio para que saliera la palabra complicada, “no quiere decir que el presupuesto sea un dibujo”, terminó por decir. “Es una falta de respeto decir que el presupuesto es un dibujo, porque está hablando el trabajo de una gran cantidad de gente. Que no le guste –optó por una frase más simple- son dos cosas distintas”.