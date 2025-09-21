A 100 días de su condena, simpatizantes se movilizaron en apoyo a Cristina Kirchner

Este sábado, simpatizantes de la ex presidenta Cristina Kirchner se concentraron frente al domicilio ubicado en San José 1111 para mostrar su apoyo a la actual presidenta del PJ, al cumplirse 100 días desde su condena en el caso Vialidad.

“Cristina está secuestrada por el poder, pero está acompañada por el pueblo”, expresó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, en declaraciones a la prensa al llegar al lugar donde la ex jefa de Estado cumple arresto domiciliario.

En la misma línea, la funcionaria mencionó que aguardan la visita del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto a la ex presidenta, y habló sobre la necesidad de “construir” una nueva victoria electoral del peronismo el próximo 26 de octubre.

“De manera conjunta vamos a volver a construir ese resultado que es producto de la unidad del peronismo y la conciencia de nuestro pueblo”, sintetizó Mendoza.

La convocatoria se realizó desde las 15 de este sábado bajo el nombre ‘100 días de injusticia’ y contó con una concentración en San José 1111 para respaldar a la dos veces presidenta en el marco de la campaña “Argentina con Cristina”.

“Gracias por estar siempre”, posteó la ex mandataria en respuesta a los cientos de manifestantes que asistieron a brindarle su apoyo con banderas partidarias, bombos y cánticos en favor de su libertad.

“A 100 días del encierro, estamos acá para acompañarla y exigir su libertad. Ella representa la esperanza de millones y sabemos que con militancia la vamos a liberar”, expresó el senador nacional de Unión por la Patria, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, quien asistió a la movilización y se entrevistó con la titular del PJ.

La concentración contó también con la participación del ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis; los candidatos a diputados nacionales por Fuerza Patria, Jorge Taiana y Itai Hagman; y el legislador nacional, Eduardo Valdés.

El evento tuvo como misión poner en agenda la condena “proscriptiva” contra la ex mandataria, según consideran desde el peronismo. En ese espacio político argumentan que el fallo por la causa Vialidad fue para impedir que Fernández de Kirchner sea candidata en las elecciones legislativas.