CAPITAL FEDERAL - Tras la resolución de la Corte Suprema sobre la situación de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, la titular del PRO Patricia Bullrich convocó a la población a sumarse a una nueva protesta contra el Gobierno prevista para el próximo domingo y reclamar que los magistrados sigan en sus puestos.

“El #8N marchemos para pedirle a los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli que no renuncien a sus causas. Más allá del fallo, los jueces siguen en sus cargos hasta el próximo concurso, que puede demorar años. ¡No nos resignemos!”, escribió la referente opositora en su cuenta de Twitter.

Patricia Bullrich on Twitter

En diálogo con TN, Bullrich les pidió a los jueces que no renuncien, “porque eso significa que siguen los juicios en los que están haciendo justicia”. Y agregó: "Que la gente el 8N le pida a Bruglia, Bertuzzi y Castelli que no se vayan, que no dejen espacios que puedan ser cubiertos temporalmente por algún juez que no represente el pensamiento general del Derecho argentino, sino que quiera representar una causa que nos lleve a la impunidad”.

La Corte determinó por mayoría este martes que los jueces Bruglia y Bertuzzi mantengan sus cargos, pero de manera provisoria hasta tanto se realicen los concursos que postularán a otros magistrados para esos puestos. En el caso de Germán Castelli, “a último momento” la decisión sobre su situación fue aplazada para el jueves.

En un fallo que salió tras una votación 4 a 1, la Corte definió provisoriamente la situación de los magistrados de la Cámara Federal. Allí, declaró la inconstitucionalidad del Reglamento de Traslados de Jueces del Consejo de la Magistratura, aprobado en el año 2000. Además, exhortó al Congreso de la Nación a dictar una nueva Ley que regule estos procesos. Mientras tanto, disgustados por la resolución, los jueces pidieron este miércoles licencia por cinco días, aunque también barajan la posibilidad de renunciar como modo de protesta.

Este miércoles, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio mantuvo una reunión virtual, luego de analizar la situación, emitió un comunicado en el que rechazó el fallo de la Corte Suprema al manifestar que no les "satisface”.

Del encuentro participaron el expresidente Mauricio Macri, la presidenta del PRO Patricia Bullrich, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, el miembro de la Auditoría General de la Nación Miguel Ángel Pichetto, los senadores Humberto Schiavoni, Martín Lousteau y Luis Naidenoff; los diputados Maximiliano Ferraro, Alfredo Cornejo, Mario Negri y Juan Manuel López y la legisladora provincial Maricel Etchecoin.

Según los referentes opositores, el máximo tribunal “ratificó lo actuado por los jueces, por lo tanto deben quedarse en sus cargos y no renunciar, para garantizar justicia a los judiciables”, en alusión a las causas que involucran a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

La movilización del domingo ya cuenta con varios adeptos y diferentes consignas. “Por la democracia y por la República” es una de las que más se repite, aunque algunos usuarios también marcharán “por las instituciones" y en contra de “las usurpaciones y el atropello a la propiedad privada”.

Fuente: TN