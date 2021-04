RÍO NEGRO (ADNSUR) - Un importante grupo de empresarios se reunió este jueves en el hotel Llao Llao de Bariloche, para debatir temas de coyuntura como la actualidad política y económica del país.

Del encuentro participaron un total de 40 hombres y mujeres de los negocios entre los que se encontraron también representantes del Pro, La Campora y ex ministros de Economía. Algunos de los presentes, por ejemplo, estuvieron Cristiano Rattazzi (FCA), Eduardo Elsztain (IRSA) y Carolina Castro (UIA), entre otros.

Entre los dirigentes, formaron parte del evento organizado por GAM, Endeavor Argentina e IRSA a través del nombre "Foro Llao Llao" Patricia Bullrich, presidenta del PRO, y el ministro del Interior, Wado de Pedro. Pese a que se esperaba el cierre de Alberto Fernández, el presidente canceló su participación.

La apertura estuvo a cargo de la meniconada Bullrich, quien hizo una autocrítica de la gestión de Juntos por el Cambio en materia económica y de política social, poniendo especial énfasis en "el gradualismo y haber esperado todo lo necesario hasta 2019".

Por su parte, el ex vice ministro de Economía de la Nación, Emmanuel Álvarez Agis, consideró que "no importa tanto si son 10 o 20 años (de plazo). Si la Argentina no puede refinanciar, los dos esquemas son inviables”. Además, pidió salir del cepo "poco a poco" y "no matar al que quiere tener pesos".

“Lo de Wado estuvo muy bien. Habló de hacer; de fabricar juntos. Estuvo muy abierto. El problema es que son todas buenas intenciones si no se arregla la macroeconomía y con una inflación mensual del 4%”, contó uno de los presentes en el Llao Llao, en diálogo con La Nación, sobre la presentación del titular de la cartera Interior.

El foro Llao Llao, cabe destacar, nació en 2011, con la erupción del volcán Puyehue, para sostener el hotel. Tres años después el objetivo cambió, y pasó a ser el de afinar el diálogo entre los principales empresarios del país.