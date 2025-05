La falta de obra pública nacional, sumado a las limitaciones presupuestarias locales y el achicamiento de la actividad petrolera, generan un contexto marcado por la pérdida del empleo, al tiempo que los salarios corren de atrás a la inflación.

El Día del Trabajador encuentra a Comodoro Rivadavia atravesando una compleja situación laboral, con sectores golpeados por la recesión y la caída de la actividad, mientras las inversiones que pueden marcar caminos de salida demandan, necesariamente, un tiempo de transición.

La situación de la ciudad no puede evaluarse sin tener en cuenta el contexto del país. Así lo plantea el abogado laboralista Jorge Echelini, quien advierte que Argentina vive un contexto recesivo que recuerda a escenarios ya transitados, con resultados negativos.

“Parecía que eran tiempos olvidados, y volvemos a retomar el mismo camino”, expresó, en referencia al avance de propuestas de flexibilización laboral impulsadas por el gobierno nacional, en sintonía con acuerdos con el Fondo Monetario Internacional.

Desde su mirada, el debate actual gira en torno a lo que en derecho laboral se conoce como “flexibilización interna”: la posibilidad de adaptar el contrato de trabajo a las necesidades de producción, permitiendo cambios en las tareas, en las categorías o en las jornadas sin que esto implique mayores costos para las empresas.

Echelini apuntó que las reformas actualmente en discusión buscarían consolidar figuras como el “banco de horas”, que habilita jornadas de trabajo extendidas sin pago de horas extras, y permitirían el reemplazo de trabajadores especializados por otros de características polifuncionales, con tareas múltiples.

Aunque reconoció que cierta rigidez del sistema laboral argentino puede volverse en contra del propio trabajador en contextos críticos, el abogado fue tajante en cuanto a los riesgos de copiar modelos de flexibilización sin considerar las diferencias culturales, económicas y sociales del país.

Comercio: 400 empleos perdidos en cuatro meses

Desde el Centro de Empleados de Comercio, Leo Forte alertó sobre la crisis en el sector, con 400 puestos de trabajo perdidos entre enero y abril. La caída de ventas, el aumento de costos de servicios y alquileres y el cierre de locales han generado un efecto en cadena.

"Se achica la planta, el que tenía cuatro empleados queda con tres, y el que tenía uno ahora es atendido por sus dueños ", explicó Forte, señalando que la calle San Martín refleja la crisis con varios locales vacíos por cuadra. A pesar de la difícil situación, destacó como único punto favorable que la mayoría de las indemnizaciones por despidos se han cumplido correctamente, incluso con acuerdos de retiros que alcanzan un resarcimiento por encima de las indemnizaciones de ley.

Al mismo tiempo, Forte advirtió que este panorama no se refleja en los supermercados, sino por lo contrario, hay cadenas que proyectan abrir nuevas sucursales, lo que abre la expectativa de una recuperación de puestos de trabajo.

Aunque el dirigente prefirió no dar detalles, quien le puso nombres a esas posibles inversiones fue el intendente, Othar Macharashvili, quien anticipó que empresas como Yaguar, la mayorista de alimentos, vendrá a radicarse próximamente en Comodoro, además de la nueva sucursal de Maxiconsumo y la reactivación de la obra del shopping, por lo que evaluó que tendrán impacto positivo en la generación de empleos en la ciudad.

“Pese a la crisis, hay capitales interesados en invertir acá. Eso genera mano de obra y dinamismo económico”, sostuvo el intendente.

Docentes buscan recuperar salarios frente a la inflación

Desde AMET, el gremio de docentes de escuelas técnicas, su secretario general Rodrigo Blanco indicó que en el primer trimestre los salarios quedaron 2,5 puntos por debajo de la inflación, con un ajuste del 6,8% frente al 9,3% registrado en la Patagonia.

"Apuntamos al menos a empatar con la inflación y ver la forma de recuperar lo perdido", afirmó, destacando que el gobierno comprometió una cláusula gatillo para el segundo trimestre, aunque aún falta una convocatoria formal para definir su aplicación.

Sobre la carrera salarial, el dirigente reconoció que el año pasado hubo una recuperación de unos 20 puntos, pero advirtió que los salarios docentes en la provincia todavía se encuentran entre 25 y 30% por debajo del valor del año 2019, cuando se desató la crisis que derivó en el pago en forma escalonada y los empleados públicos acumulaban hasta 3 meses de retraso salarial.

Construcción: 1.500 desocupados en UOCRA

El sector de la construcción es uno de los más golpeados, con 1.500 trabajadores desocupados en UOCRA, debido a la paralización de obras públicas. La falta de inversión y estallido inflacionario paralizaron algunos proyectos desde mediados de 2023, afectando la estabilidad laboral.

Según reveló en las últimas horas Raúl Silva, titular del gremio de la construcción, en lo que va de este año se perdieron unos 300 puestos de trabajo de la construcción en yacimientos, en sintonía con la menor actividad de los últimos meses.

En términos salariales, el dirigente reconoció que el sector es uno de los más castigados, con una mayoría de obreros que no llegan al millón de pesos por mes, en tanto los oficiales más calificados alcanzan algo menos de 1.500.000 pesos.

Los efectos de la crisis petrolera y los cambios tecnológicos

En el ámbito petrolero, el proceso de salida de YPF y la menor actividad de las demás operadoras ha derivado en un proceso que lleva a estimar en no menos de 5.000 puestos de trabajo que se reducirán al final del proceso, entre ambas provincias, no descartándose que esa cifra pueda ser aún mayor.

El intendente Macharahsvili hizo referencia a un proceso de más largo alcance, al hablar de los cambios provocados por las nuevas modalidades de trabajo y procesos tecnológicos en los últimos 10 años, lo que llevó a una inevitable reducción de puestos de trabajo.

“Desde el primer día de la gestión venimos planteando que Comodoro debe volver a ser generadora de energía -evaluó-. Eso implica capacitar en los nuevos empleos que se vienen, para capacitar no sólo al que perdió su trabajo, sino a reformatear los perfiles de los profesionales que tenemos en la cuenca, hacia las nuevas necesidades de las industrias y nuevas actividades”.

Además, mencionó posibles desarrollos en sectores alternativos como la acuicultura, el astillero local y la economía del conocimiento, destacando que ya hay más de 30 profesionales trabajando para el exterior desde la ciudad.

“El gran desafío es generar mano de obra especializada, formar en los oficios que hoy hacen falta. La transición energética y productiva no puede postergarse más”, afirmó. “Esta crisis no es terminal, ni mucho menos. Tengo mucha expectativa en todo lo que viene. Entiendo a los dirigentes gremiales que tienen a su gente sin empleo y con necesidades insatisfechas de salud, porque sin empleo no hay obra social”.

Y si bien reconoció que las nuevas actividades no tendrán el mismo volumen que el petróleo, confió en que el sector público y privado podrán trazar ejes de capacitación para reinsertar laboralmente a quienes buscan hoy reinsertarse en el mercado laboral.

La apuesta de fondo, como ha quedado plasmado en las últimas semanas, es la reconversión del principal yacimiento de la provincia en área no convencional, pero el plan exploratorio demandará un inevitable período de espera, proyectado a los próximos 4 años.

Los salarios, en una carrera desigual frente a la inflación

Según datos del INDEC, los salarios crecieron 3,8% en febrero y se ubicaron por encima de la inflación para el mismo período (2,4%).

En líneas generales hay una recuperación en términos interanuales, al comparar contra el mismo mes del año pasado, ya que subió casi un 99%, frente a una inflación interanual del 67%.

Sin embargo, la perspectiva cambia cuando se contrasta contra noviembre de 2023, previo a la devaluación y el inicio del gobierno de Javier Milei. En comparación a ese punto de partida, los salarios registrados del sector privado se encuentran casi igual o algunos puntos por debajo, según reveló diario El Cronista en base a análisis realizados por Nadín Argañaraz, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

"En relación al mes de noviembre de 2023, los salarios reales del sector privado formal están prácticamente en igual nivel, situación que sostuvieron en los últimos cinco meses. Por el contrario, los salarios reales del sector público están un 15% abajo. Esto último obedece a que la caída del salario público ha sido uno de los factores que permitió la caída real de gasto en los tres niveles de gobierno", evaluó el especialista.

La situación pone el foco en los salarios universitarios, por ejemplo, que mantienen un plan de lucha para recuperar parte del poder adquisitivo perdido durante el último año.

Similar análisis, aunque más negativo aún, trazó Daniel Schteingart, director en Fundar y curador de Argendata, quien indicó que en términos reales, la suba de los salarios registrados fue del 0,6%, pero que están un 4,9% por abajo de noviembre 2023 y un 24,2% por abajo de diciembre de 2017. Para el sector público, Schteingart coincidió en la caída del 15% desde noviembre de 2023, pero la extendió al 33,5% contra fines de 2017.

La informalidad al palo

La otra cara del mercado laboral es la de los trabajadores informales, ya sea totalmente en negro o monotributistas, que representan casi la mitad del mercado laboral. Ese sector presenta una evolución del 7,9% en el mes y un 195,6% en la comparación interanual, según datos publicados en febrero.

Sin embargo, hay que aclarar que esa estadística tiene un retraso de 5 meses, por el modo en que se realiza, por lo que el punto de comparación no sería contra la inflación interanual de febrero (67%), sino contra septiembre del año pasado, cuando el acumulado era del 101%.

"En ese mes (septiembre de 2024), el salario real de los trabajadores informales estaba 1,2% por debajo de noviembre de 2023 y casi 34% por debajo de diciembre de 2017”, advirtió Schteingart. Y aun cuando esos salarios se recuperaron frente al piso de marzo del año pasado, cuando se alcanzó el fondo de la caída post-devaluatoria, siguen siendo claramente más bajos que 8 años atrás.